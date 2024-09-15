"В ситуации, когда Москва лишает украинцев электричества, тепла и спокойного сна, ограничения на использование Киевом вооружений против России звучат искусственно и бессмысленно", заявил президент Эстонии Алар Карис во время посещения Киева. Об этом BNS сообщила канцелярия президента Эстонии.

"Россия терроризирует гражданское население всей Украины, лишая людей электричества, тепла и спокойного сна. Это не только военное преступление, но и преступление против человечества", - заявил Карис после осмотра теплоэлектростанции в Киевской области, которая в апреле этого года была полностью разрушена в результате попадания российских крылатых ракет.

По словам Кариса, для победы в войне Украине необходимы как наступательное оружие, чтобы успешно атаковать военные цели в глубине российской территории, так и средства противовоздушной обороны, чтобы сбивать ракеты и беспилотники, запускаемые с территории России.

"Мы должны продолжать поставки вооружений, о которых нас просят украинские военные, мы должны снять все ограничения на использование ими этого оружия. Любые ограничения искусственны и бессмысленны. Они вынуждают Украину воевать с одной рукой за спиной в ситуации, когда борьба с агрессором и так неравная. Украина платит за эти ограничения жизнями, которые теряет каждый день", - заявил глава эстонского государства, выступая на Ялтинском форуме европейской стратегии (YES).

"Россия продолжает целенаправленно наносить удары по электрогенерирующим мощностям Украины, в результате чего в крупных украинских городах уже происходят масштабные отключения, - подчеркнул Карис. - С приближением зимы ситуация с электроснабжением Украины становится все более критической, но мы можем помочь Украине подготовиться к предстоящей зиме".

По словам Кариса, с начала полномасштабной войны Эстония вместе с энергетическими компаниями отправляет в Украину различное энергетическое оборудование: генераторы, трансформаторы тока и напряжения, изоляторы, сетевые фильтры, автоматические выключатели и другое, чтобы восстановить и заменить разрушенную во время атак энергетическую инфраструктуру. В Эстонии идет подготовка к поставке энергоблока мощностью 200 мегаватт, способного обеспечить электричеством 150 000 человек.

На прошлой неделе Алар Карис находился с рабочим визитом в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

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