Экипаж Crew Dragon вернулся на Землю после исторической миссии

Экипаж космического корабля Polaris Dawn компании SpaceX вернулся на Землю после пятидневной исторической миссии, включавший первый в мире выход в открытый космос непрофессиональных космонавтов.

Капсула Dragon приземлилась у побережья Флориды вскоре после 03:37 по местному времени (07:37 GMT), SpaceX вела трансляцию события.

Американское космическое агентство НАСА заявило, что эта миссия представляет собой "гигантский скачок вперед" для коммерческой космической индустрии.

Команда из четырех человек, финансируемая и возглавляемая миллиардером Джаредом Айзекманом, побывала в космосе на большем расстоянии от Земли, чем все астронавты за более чем 50 лет.

В состав команды также вошли Скотт Потит, отставной пилот ВВС США, и сотрудники компании SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон.

Айзекман и Гиллис стали первыми в истории непрофессиональными космонавтами, совершившими выход в открытый космос — рискованный маневр, который предполагает разгерметизацию отсека экипажа и выход из космического корабля.

До этого полета в открытый космос выходили только астронавты государственных космических агентств.

На кадрах, транслировавшихся в прямом эфире, было видно, как двое астронавтов выходят из белой капсулы Dragon и парят в 700 км над поверхностью Земли.

Общаясь с диспетчером в Хоторне, Калифорния, во время выхода в открытый космос, Айзекман говорил: "Дома нам всем предстоит много работы, но отсюда мир выглядит идеальным".

Поскольку на корабле Dragon нет шлюзовой камеры, во время выхода в открытый космос весь экипаж находился в космическом вакууме.

В течение пяти дней астронавты провели более 40 экспериментов, включая изучение влияния космических полетов на здоровье человека и тестирование межспутниковой лазерной связи между кораблем Dragon и спутником Starlink компании Space X.

Гиллис, скрипачка по образованию, взяла с собой инструмент и исполнила музыку из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" вместе с оркестрами на Земле. Ее игру транслировали на Землю с помощью спутника Starlink компании SpaceX в качестве проверки потенциала спутниковой сети для обеспечения связи в космосе.

Миссия вошла в историю благодаря еще одному обстоятельству: корабль достиг максимальной высоты в 1400 км — последний раз так высоко летал экипаж Apollo в 1972 году.

Polaris Dawn — первая из трех запланированных миссий Polaris, совместного проекта Айзекмана и SpaceX. Она включает первый пилотируемый полет новой ракеты SpaceX Starship, которая еще находится в стадии разработки.

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