Из-под завалов дома в Харькове, попавшего под российский авиаудар в воскресенье, извлекли тело погибшей женщины. Число пострадавших в результате атаки возросло до 42 человек, написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По его словам, пожар между 9-м и 12-м этажами потушен. На месте продолжают работать спасатели и волонтеры.

Сильно обгоревшее тело погибшей женщины было обнаружено на 9-м этаже. Для ее идентификации будет проведена ДНК-экспертиза, сообщила Харьковская областная прокуратура. Предполагается, что погибшей может быть 94-летняя жительница попавшего под удар многоквартирного дома, которую сочли без вести пропавшей после атаки.

15 сентября Вооруженные силы РФ сбросили на Харьков минимум шесть корректируемых авиационных бомб (КАБ), заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура в Немышлянском районе Харькова, одна из бомб попала в многоэтажный жилой дом.

Авиаудар по Харькову осудил президент Украины Владимир Зеленский. "Мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев. Этот террор может быть остановлен", — написал Зеленский в Telegram, добавив, что необходимо перестать бояться сильных решений.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !