Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, "осужденных за преступления экстремистской направленности". Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.

В публикации канала говорится, что это решение — "очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся". Лукашенко подписал указ в преддверии Дня народного единства, который отмечается в Беларуси 17 сентября.

Имена помилованных не разглашаются. Известно, что среди них шесть женщин, неназванное число пенсионеров и инвалидов. Некоторые из освобожденных страдают хроническими заболеваниями.

"Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни. Ходатайства осужденных дополнительно изучались комиссией, возглавляемой генеральным прокурором Андреем Шведом", — добавил "Пул Первого".

Как напоминает "Зеркало", это уже третья волна помилований белорусских политзаключенных, о которой стало известно с середины августа. Тогда сообщалось, что Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за "преступления протестной направленности". Еще столько же заключенных было освобождено в начале сентября, большинство из них — родители несовершеннолетних детей.

По данным правозащитного центра "Весна", по делам, связанным с президентскими выборами 2020 года и последовавшими за ними протестами, в белорусских тюрьмах содержатся более 1400 политзаключенных.

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