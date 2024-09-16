Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей граничащих с Украиной Рыльского и Хомутовского районов Курской области, сообщает Deutsche Welle.

В граничащих с Украиной Рыльском и Хомутовском районах Курской области РФ пройдет обязательная эвакуация мирных жителей из населенных пунктов, расположенных в 15 километрах от границы и ближе. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

"Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот". Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей", - написал Смирнов в Telegram-канале.

Украина привлечет ООН и МККК к защите прав в Курской области

Украинские власти тем временем обратились к ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) с просьбой присоединиться к гуманитарным усилиям на контролируемой ВСУ территории Курской области . "Украина готова способствовать их работе и доказать свою приверженность международному гуманитарному праву", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х утром 16 сентября.

Несколькими днями ранее родственники жителей города Суджа и Суджанского района Курской области РФ обратились к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к омбудсменам двух стран Татьяне Москальковой и Дмитрию Лубенцу, с просьбой организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения из Суджанского района и начать переговоры об эвакуации людей.

"11 сентября российская армия начала наступление на Суджу. Если ВСУ решат обороняться в городе, шансы выжить у гражданских минимальны", - констатируют авторы письма. По их данным, в населенных пунктах Курской области, контролируемых украинской армией, остается по меньшей мере 698 гражданских лиц. "В основном это старики, которые не успели выехать и эвакуация которых не была организована", - отмечается далее.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали наступление на территории Курской области РФ 6 августа. Президент Зеленский объяснил операцию необходимостью создания на территории России "буферной зоны". По его мнению, наступление ВСУ в Курской области нарушило запланированные наступательные операции российских войск, целью которых, вероятно, было расширение зоны активных боевых действий на северо-востоке Украины.

При этом в Киеве неоднократно заявляли о предоставлении жителям Курской области гуманитарной помощи и проведении эвакуации как в сторону Украины, так и в РФ. В сентябре ВС РФ начали контрнаступление в регионе.

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