Украина не получила от США разрешения на применение ракет с дальностью выше 250 км. О возможности такого решения на минувшей неделе писала американская пресса. Тем не менее даже гипотетическая возможность такого развития событий заставила Россию изменить действия авиации и, возможно, флота.

Россия не стала дожидаться, пока союзники решат вопрос с применением ракет, и заранее перенесла свою авиацию подальше от линии фронта. Этот процесс длится уже несколько месяцев. Кроме того, в последние дни Черноморский флот России, который ранее перевел свои боевые корабли из Севастополя в Новороссийск, теперь вот уже второй раз за неделю покидает новую базу.

Таким образом, с одной стороны, новые ракеты, которые Украина пока даже не может применять против целей на территории России, работают как настоящий инструмент сдерживания — самим своим наличием и одной только угрозой применения они заставляют противника снижать интенсивность боевой работы авиации.

С другой — поскольку эта угроза растянута во времени, российские войска адаптируются к ней и разрабатывают новые меры. В результате изменения в российской тактике оказываются не такими уж серьезными.

Ожидаемая угроза

Об отсутствии разрешения на удары по целям на территории России в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии. В мировой прессе много писали о том что такое решение может быть принято на встрече лидеров США и Великобритании Джо Байдена и Кира Стармера в Вашингтоне 13 сентября.

О том, что Россия передислоцировала свою боевую авиацию дальше от фронта, заявил во время интервью сам Зеленский. "Теперь Россия начала отводить свои самолеты со ста километров, ста пятидесяти и трехсот на пятьсот. И нам нужно больше разрешений", — сказал украинский президент.

Судя по словам Зеленского, аэродромы были самой важной целью, которую собирались поражать украинцы. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 применяют против украинских войск планирующие авиабомбы, которые наносят существенный урон.

Как сообщает украинский OSINT-исследователь, который пишет в социальной сети Х под ником Tatarigami, Россия начала перебрасывать авиацию с аэродромов в прифронтовой зоне на удаленные позиции еще в июне. К середине июля, по его словам, были переведены боевые самолеты и вертолеты, а также инфраструктура для их обслуживания. Сообщение было опубликовано еще 25 июля.

Другими словами, если бы 13 сентября Байден дал добро на применение Storm Shadow/SCALP и ATACMS, то это не привело бы российскую военную авиацию к катастрофе — большинство самолетов базировались вне зоны действия ракет.

Поскольку процесс принятия решений о ракетах растянулся во времени, это дало возможность России не только заранее адаптировать работу авиации, но и сделать это спокойно. Российский военный эксперт на условиях анонимности рассказал Русской службе Би-би-си, что авиация действительно была переброшена на расстояние, превышающее 300 км.

"Это несколько удлинило цикл, что отчасти понижает эффективность [действия авиации], но это было отчасти решено простым введением в строй дополнительных самолетов, которые все-таки еще не кончились, несмотря на то, что о них пишут. И это увеличение численности позволило компенсировать этот недостаток", — сказал он.

При этом, по словам эксперта, российская авиация, которая базируется вне зоны действия ракет, применяет и другие меры защиты — в России не уверены в том, что в будущем угрозы не будут распространяться на большее расстояние. Вертолеты, радиус действия которых, особенно с боевой нагрузкой, может быть меньше 250 км, используют различные площадки в качестве "аэродромов подскока", заправляясь на них перед вылетом к цели.

От греха подальше

В том, что Россия заранее перебросила свою авиацию на аэродромы за пределы дальности действия украинских ракет, виден опыт двух с половиной лет войны. Раньше о появлении у Украины нового оружия в России часто узнавали не из прессы или заявлений политиков, а после того, как обнаруживали его применение.

Так, например, в августе 2022 года на территории, которую контролировала Россия, были найдены обломки противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, поставки которой до того вообще публично не обсуждались.

В октябре 2023 года ВСУ неожиданно применили против аэродромов в Бердянске и Луганске ракеты MGM-140 ATACMS. О типе ракет также стало известно после изучения их обломков.

Официальное объявление о передаче Великобританией ракет Storm Shadow в мае 2023 года состоялось после того, как Украина эти ракеты уже получила.

Какие цели могут поражать западные ракеты?

Нынешняя ситуация с применением ракет против целей на российской территории отличается тем, что наличие ракет, которых опасается Россия, у Украины подтверждено, их характеристики известны и понятны. Прежде всего, это касается дальности, скорости, подлетного времени.

В минувшую пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на два дипломатических источника, что Украина передала США список целей на территории России, которые могут быть поражены западными ракетами.

Сам список опубликован не был, но каждый тип ракет приспособлен для поражения определенных целей. MGM-140 ATACMS с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью может быть эффективен против слабо защищенных объектов на открытой местности.

Такими объектами могут быть небронированные автомобили или другая техника и оборудование, а также личный состав. Украина успешно применяла эти ракеты против аэродромов или позиций ПВО в аннексированном Россией Крыму.

Украина не сразу получила MGM-140 ATACMS c дальностью в 300 км — сначала это были ракеты с сокращенным радиусом (но с увеличенной боевой частью). И когда она их получила, то первое применение утром 17 апреля 2024 года было по аэродрому в Джанкое в аннексированном Крыму.

Ракеты Storm Shadow/SCALP оснащены проникающей боевой частью, которая подходит для поражения хорошо защищенных или прочных целей — бункеров, укрытий, мостов. Такие ракеты Украина также использовала против кораблей Черноморского флота на стоянках или в сухом доке. То есть в тех случаях, когда корабль был неподвижен — у этих ракет нет системы самонаведения, и они не могут поражать движущиеся цели. Самым известным подобным ударом было поражение БДК "Минск" и подлодки "Ростов-на-Дону" в сухом доке Севастопольского морского завода в ночь на 13 сентября 2023 года.

В результате ударов безэкипажных катеров и ракет западного производства российский Черноморский флот был вынужден сменить место постоянной дислокации в Севастополе и перебазировать боевые корабли в бухту Новороссийска.

Учения или эвакуация?

14 сентября OSINT-исследователь, пишущий в соцсети Х под ником H I Sutton, опубликовал спутниковые снимки военной корабельной стоянки в Цемесской бухте в Новороссийске, из которых, по его словам, следовало, что российские корабли, которые там находились, покинули ее.

***BREAKING***



Likely response to #Ukrainian air threats, possibly news that Storm Shadow may be used on Russian territory.#Russian Navy vessels appear to have completed evacuated Novorossiysk today.



This follows a similar drill on September 11 2024 #OSINT pic.twitter.com/Y38CuKAViQ — H I Sutton (@CovertShores) September 14, 2024

По мнению расследователя, это могло быть связано с опасностью применения против кораблей крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

Такая опасность действительно была — в случае, если бы Украина получила от стран-производительней ракет разрешение на удары по целям на территории России, а также если бы ВСУ имели на вооружении ракеты с полной, а не сокращенной дальностью.

Дальность в 500 км позволила бы запускать ракеты над территорией, подконтрольной украинским войскам. 250-километровые ракеты пришлось бы запускать в опасной близости от берегов аннексированного Крыма.

Однако, судя по информации из открытых источников, у Украины нет ни дальней версии ракет, ни разрешения на применение любых западных средств поражения по целям на российской территории.

Русская служба Би-би-си изучила спутниковые снимки базы в Новороссийске, и выяснила, что корабельный состав на стоянке довольно часто меняется. Так, например, 15 августа она была буквально заполнена пришвартованными кораблями, а уже через неделю, 23 августа там было пусто.

Массовый выход кораблей в открытое море попал в объектив спутника 11 сентября. На следующий день стоянка была пуста. А 16 сентября, спустя два дня после того, как H I Sutton рассказал о выходе флота в море, на ней опять появились корабли.

Одна из версий, которую высказали сразу несколько комментаторов, состоит в том, что флот участвовал в больших военно-морских учениях, и для этого покинул базу. Однако, как добавил российский военный эксперт, Черноморский флот РФ, как и авиация, находится постоянном движении, маневрируя и заходя в различные порты и бухты, включая не только российское побережье, но и Крым.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !