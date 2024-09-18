Жертвами вооруженного конфликта у офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы стали два охранника. Ранее сообщалось о нескольких раненых. По данным российских СМИ, задержаны около 30 человек.

Первой о гибели сотрудника службы охраны офиса Wildberries сообщила соосновательница компании Татьяна Бакальчук. "От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь", — написала она в своем Telegram-канале.

Вскоре Forbes и другие российские издания со ссылкой на источник в компании уточнили, что число погибших охранников увеличилось до двух. Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в ходе стрельбы ранения получили не меньше трех человек.

О вооруженном конфликте у офиса Wildberries в центре Москвы стало известно около 13:00 по рижскому времени. Стрельба произошла, когда в офис компании пытался попасть Владислав Бакальчук — муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. "Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка", — писал Telegram-канал Mash.

Владислав Бакальчук пояснил, что в офисе должны были пройти переговоры по финансированию строительства новых складов Wildberries. Позднее он заявил, что он и его спутники не были вооружены, а первыми огонь открыли люди, находившиеся в офисе компании.

В свою очередь, Татьяна Бакальчук назвала случившееся "рейдерским захватом, вернее, его неудачной попыткой". "Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался", — добавила бизнесвумен. Позднее пресс-служба компании возложила ответственность за начало стрельбы на людей, пришедших вместе с Бакальчуком.

Издание "Агентство" по фото и видео с места происшествия идентифицировало среди спутников Бакальчука трех бойцов ММА с Кавказа. Один из них, Умар Чичаев, тренируется в клубе "Ахмат", который основал Рамзан Кадыров. Глава Чечни ранее публично вмешивался в спор собственников Wildberries на стороне Владислава Бакальчука.

Wildberries — один из крупнейших маркетплейсов России, его оборот в прошлом году составил более 5 млрд евро. Компания основана супругами Бакальчуками в 2004 году.

В июне Wildberries объявила о планах по слиянию с куда менее крупным оператором наружной рекламы Russ. Владислав Бакальчук утверждал, что его жена "связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес". Позднее Татьяна Бакальчук заявила, что реорганизация была согласована с ее мужем, который не принимает участия в управлении маркетплейсом и владеет всего 1% бизнеса. 30 июля бизнесвумен сообщила о начале бракоразводного процесса.

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