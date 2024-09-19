Венгрия вслед за Нидерландами объявила о намерении отказаться от соблюдения миграционных правил Европейского Союза. Об этом в среду, 18 сентября, заявил министр по европейским делам Венгрии Янош Бока.

"Необходимы жесткие меры против нелегальной миграции", - написал министр на своей странице в соцсети X. Именно поэтому Будапешт хочет подать заявку в Еврокомиссию, чтобы выйти из правил ЕС по предоставлению убежища.

Ранее с подобным запросом в европейское ведомство обратились Нидерланды. Лидер крупнейшей в Нидерландах правопопулистской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что "это признак того, что дует новый ветер".

Маловероятно, что Нидерланды и Венгрия добьются успеха со своей инициативой. Для исключения этих государств из миграционной системы Евросоюза потребуется согласие всех 27 его членов.

Правопопулистское правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном уже много лет проводит антимигрантскую политику и поэтому находится в постоянном конфликте с Еврокомиссией. В настоящее время Будапешт отказывается выплачивать штраф в размере 200 миллионов евро, наложенный Европейским судом в связи с его ограничительной политикой в отношении предоставления убежища. Поэтому Брюссель хочет вычесть эти деньги из будущих платежей ЕС в пользу Венгрии.

Европейский Союз утвердил масштабную миграционную реформу

В мае 2024 года страны ЕС окончательно утвердили обширную реформу миграционного законодательства союза. Пакет законов среди прочего предусматривает ускорение процедур в отношении соискателей убежища на внешних границах. Лица, имеющие незначительные шансы получить разрешение остаться в ЕС, будут депортироваться быстрее, а соответствующие решения будут приниматься уже на границе.

Одной из составляющих реформы является механизм солидарности по распределению просителей убежища среди стран Евросоюза. Это означает, что в случае чрезмерного количества соискателей убежища в первых странах въезда мигрантов в ЕС - Италии, Греции, Испании, Кипре, Мальте - просителей убежища будут обязаны принимать по системе квот другие страны Евросоюза. Если какие-либо страны отказываются принимать беженцев, они смогут предоставить финансовую помощь. Кроме того, урегулирован порядок действий в случаях резкого усиления иммиграционных потоков.

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