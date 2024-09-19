Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу с конца прошлой недели побывал сначала в КНДР, а затем в Сирии и Иране. Его турне по дружественным Кремлю странам, часть которых входят в то, что США называют "осью зла", состоялось на фоне, с одной стороны, заявлений западных чиновников о получаемых Россией от своих союзников ракетах, а с другой — на фоне опасений Москвы, что Украина получит от партнеров ракеты и разрешение наносить ими удары по территории России. Что именно мог обсуждать Шойгу и что означает его турне?

Несмотря на то, что на протяжении трех с половиной месяцев, прошедших после замены Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны, в ведомстве продолжаются задержания высокопоставленных чиновников, аппаратные позиции самого Шойгу, судя по всему, не пострадали. Минувшая рабочая неделя для секретаря российского Совбеза выдалась довольно напряженной — в ней было много перелетов и переговоров различного уровня.

Сначала Шойгу прилетел в Пхеньян, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и обсудил, как сообщалось, вопросы углубления стратегического диалога между двумя странами. После этого секретарь Совбеза РФ направился в Дамаск, где обсудил с президентом Башаром Асадом "вопросы международной и региональной безопасности".

И уже после этого Шойгу оказался в Тегеране — с необъявленным визитом. Там он сначала встретился со своим визави, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, а затем провел переговоры с недавно избранным президентом страны Масудом Пезешкианом.

Согласно сообщению российского госагентства ТАСС, Шойгу передал президенту "послание от Владимира Путина" и предоставил некий "отчет о достигнутых договоренностях". Пезешкиан в ответ пообещал, что отношения между Тегераном и Москвой "будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе", сообщило иранское госагентство IRNA. Иранский телеканал IRIB добавил, что Шойгу и Ахмадиан обсуждали будущие двусторонние отношения.

Договоры о сотрудничестве

Накануне своего визита в Иран Шойгу заявлял, что Россия завершает "внутригосударственные процедуры", необходимые для заключения нового соглашения между Москвой и Тегераном.

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в Москве в марте 2001 года. Через год после этого он вступил в силу и каждые пять лет автоматически продлевался. Однако два десятилетия спустя, в январе 2022 года, после визита еще предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси, как писали СМИ, началась работа над новой версией договора.

В феврале этого года в интервью "РИА Новости" посол России в Тегеране Алексей Дедов называл готовящийся к подписанию договор "важнейшим основополагающим документом, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия".

Однако по прошествии двух лет соглашение так и не было подписано. В апреле этого года на вопрос о сроках подписания документа в российском МИД отвечали, что "примерных сроков нет". "Проект был в высокой степени готовности уже в начале этого года, но потом иранские партнеры бросили несколько поправок, которые потребовали заново межведомственного согласования у нас, в России", — заявлял ТАСС спецпредставитель России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. По его словам, после "обработки этих правок" российская сторона передала иранцам вариант и ждала ответа.

Вскоре после этого в авиакатастрофе погиб президент Раиси, и на президентских выборах победил Масуд Пезешкиан. Некоторые эксперты изначально не исключали, что Пезешкиан и стоящая за ним часть элит могут быть настроены на налаживание связей с Западом, в то время как консервативная часть национальной элиты ориентирована на сотрудничество с соседними государствами.

Но все опасения оказались напрасными — договор будет подписан во время поездки Пезешкиана на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года.

Как отмечала газета "Ведомости", договор России с Ираном аналогичен соглашениям Москвы с Монголией, Вьетнамом и КНДР. Такое соглашение было подписано этим летом в рамках двухдневного визита Владимира Путина в Пхеньян. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Эксперты тогда отмечали, что договор, с одной стороны, закладывает правовую основу для поддержки со стороны Северной Кореи в войне в Украине, а с другой — дает Ким Чен Ыну союзника с ядерным арсеналом и право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы может блокировать любые новые санкции.

И Ирану, и КНДР это действительно нужно.

Поставки баллистических ракет

Углубление взаимодействия России с Китаем, Северной Кореей и Ираном является частью усилий Кремля по созданию коалиции дружественных ему государств, способных укрепить российскую оборонно-промышленную базу и обеспечить стратегическое и экономическое сотрудничество для поддержки войны в Украине, пишет в своей ежедневной сводке американский Институт изучения войны.

Эти усилия не остаются незамеченными на Западе. В начале сентября газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновников, что Иран уже отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности. Телеканал CNN, ссылаясь на два источника в разведке, и вовсе утверждал, что Иран эти ракеты "уже доставил".

После этого, буквально за пару дней до начала турне Шойгу, госсекретарь США Энтони Блинкен уже официально заявил, что Иран поставил России ракеты, и обвинил Тегеран в эскалации войны в Украине. К США присоединились Франция, Германия и Великобритания — четыре страны назвали экспорт иранских баллистических ракет в Россию "прямой угрозой европейской безопасности".

Как писала Би-би-си, Fath-360, которую, как утверждается, Тегеран и передал Москве, — баллистическая ракета ближнего радиуса действия с дальностью около 120 км и полезной нагрузкой порядка 150 кг. По словам источников в западных разведках, она отличается особенно высокой точностью.

О поставках России северокорейских ракет западные чиновники говорят еще дольше. В начале этого года представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне рассказывал, что Пхеньян передал Москве пусковые установки и несколько десятков ракет. По его словам, дальность действия этих ракет составляет 900 км, однако на карте, которую он продемонстрировал во время брифинга, дальность одной из ракет составила около 400 км.

У России имеется ракетный комплекс "Искандер-М", дальность баллистической ракеты которого, как считается, ограничена 500 км. Тем не менее в США ранее утверждали, что ракета 9M729 для комплекса "Искандер-М" на деле может лететь и дальше.

Стратегия, а не тактика

Визиты Шойгу в Пхеньян, Дамаск и Тегеран проходят на фоне идущей дискуссии между Украиной и ее западными партнерами о разрешении Киеву бить западными ракетами по военным целям в глубине территории России.

Речь прежде всего шла о крылатых ракетах Storm Shadow / SCALP британского и французского производства. В них есть американские компоненты, поэтому союзникам необходимо разрешение США на их применение. При этом украинцы хотели бы получить американскую ATACMS — баллистическую ракету, которую запускают с земли, с дальностью в 300 км. Она как раз хорошо поражает слабозащищенные цели на открытой местности, объясняла ранее Русская служба Би-би-си.

Однако переговоры Стармера и Байдена, прошедшие в выходные, ни к чему не привели. По крайней мере, официально. Впрочем, британский премьер заявил, что разговор будет продолжен на Генеральной ассамблее ООН с участием "более широкого круга лиц".

По итогам переговоров глава британского кабмина настаивал, что на встрече с президентом США речь не шла "о каком-то конкретном решении" — лидеры, как утверждается, обсуждали стратегическое видение, которое они разделяют в отношении "Украины, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона". Стармер добавил, что и в Украине, и на Ближнем Востоке "в ближайшие недели и месяцы будут [происходить] действительно важные события".

Россия втягивается в конфликт на Ближнем Востоке

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян становятся "все более и более сплоченными", заявил британской газете Times уходящий с должности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его интервью было опубликовано как раз в тот момент, когда Шойгу завершал свое турне.

Говоря о партии баллистических ракет, переданных Тегераном Москве, Столтенберг обратил внимание на то, что Россия получает их "не бесплатно". "Мы обеспокоены тем, что Россия может поделиться технологиями, которые помогут Ирану в его ракетных программах. Россия платит за то, что получает, и это укрепляет возможности Ирана", — подчеркнул он.

Помимо ракетных программ, западные политики и разведки опасаются, что Россия могла в ответ поделиться секретными технологиями, которые могут приблизить Иран к возможности создания ядерного оружия. Но на крепнущее сотрудничество Москвы и Тегерана можно посмотреть и под другим углом.

Эксперты обращают внимание, что помимо многолетнего желания Ирана получить ядерное оружие, еще одной военной задачей Тегерана является укрепление своей авиации и несовершенной системы ПВО — особенно в контексте нарастающего напряжения на Ближнем Востоке и в противостоянии с Израилем, в частности.

В конце прошлого года Иран официально объявлял, что согласовал сделку по покупке российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

Следуя ее же собственной логике в отношении поставок западного вооружения Украине, тесное военно-техническое сотрудничество с Ираном может сделать Москву участницей ближневосточного конфликта. Хотя еще недавно Москва стремилась демонстрировать равноудаленность от всех сил в этом регионе.

Пока российское руководство опасается открыто поддерживать проиранские силы против Израиля и США, но существует масса промежуточных ступеней между нейтральным наблюдением и полноформатным участием, писал летом востоковед Никита Смагин на сайте Фонда Карнеги за международный мир.

Но уже в сентябре востоковед Руслан Сулейманов со ссылкой на публикации СМИ и свои источники, близкие к хуситам, отмечал, что советники из Главного разведывательного управления России теперь работают в Йемене под видом сотрудников гуманитарных организаций. А американские СМИ сообщали, что Кремль рассматривал возможность поставок вооружений хуситам, но пока был вынужден отказаться от этой идеи из-за давления со стороны США и Саудовской Аравии.

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