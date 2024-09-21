На встречу с Ильей Яшиным, состоявшуюся в литовской столице 21 сентября, пришло более ста человек. Многие его сторонники - из Беларуси, России и Украины - не по своей воле оказались в Литве, но говорят, что Вильнюс уже стал для них вторых домом.

Политик начал выступление с наблюдения о гнетущей атмосфере, в которой сегодня оказались вынужденные беженцы, к которым Яшин причисляет и себя: "Кажется, мы находимся в тяжелом психологическом состоянии - хочется кричать, ощущение бессилия. На самом деле в нас есть сила. Те, кто выступает против войны, - это в основном молодые, хорошо образованные люди, которые умеют зарабатывать, и мы могли бы своими руками создавать будущее России".

Две причины, по которым россияне убивают украинцев

Свою нынешнюю миссию Яшин видит в том, чтобы объяснить тем, кто находится под тяжелым давлением пропаганды, что агрессия против Украины - это не только убийство украинского народа, но и огромный удар по национальным интересам России.

Находясь в заключении, политик часто пересекался с заключенными, которые только вернулись с войны либо собирались поехать воевать. Он подробно расспрашивал, почему они решились на это.

"Никто из них не говорит про демилитаризацию и денацификацию Украины, про бандеровцев и хунту в Киеве, - отмечает Илья Яшин. - Люди называют две причины. Первая - финансовая. Для меня стало неприятным открытием, что столько людей готовы убивать за деньги своих соседей. В то же время эта война не воспринимается как Отечественная, это наемническая война. Вторая причина - люди на войне обретают смысл жизни. Там они получают власть, потому что им дают оружие и право решать, кому жить, а кому умирать".

Свою тюремную камеру российский оппозиционер сравнивает с будущим России: "Заходит в камеру человек, который приехал с фронта. А я сижу за то, что выступал против войны. Но мы не можем ничего с этим сделать, дверь закрыта. Надо как-то договариваться. Это, конечно, очень сложно, потому что перед тобой - убийца. Но даже с такими людьми надо разговаривать, потому что речь идет о нескольких сотнях тысяч наших сограждан. Их не отправишь на Луну и всех не посадишь".

По мнению политика, для России может быть ценным опыт Германии после Второй мировой войны: "Одна из главных задач для России в будущем - даже не политические реформы, а психотерапия в национальном масштабе".

Что делать для освобождения политзаключенных

Еще одна приоритетная задача, по словам Яшина, - добиваться освобождения политзаключенных. "Важно продвигать идею политической амнистии к 9 мая, - заявил он. - Добиваться освобождения людей не только пофамильно, но и постатейно. Есть две очевидные статьи, отмены которых можно требовать на международном уровне, вплоть до ООН - статья о "фейках" про армию и о дискредитации вооруженных сил".

При этом не стоит отказываться от идеи обмена, поскольку некоторые осужденные по состоянию здоровья могут просто не дожить до амнистии, уточнил Илья Яшин. В этом вопросе российской оппозиции стоит объединиться с белорусской.

"Я чувствую большую солидарность с белорусским народом. К нашим политзаключенным хотя бы приходят адвокаты, мы знаем, что они живы, пусть находятся в тяжелых условиях, но их хотя бы не бьют и они в сознании. Марию Колесникову в Беларуси никто не видел уже больше года. Сергея Тихановского, Виктора Бабарико - два года".

Почему оппозиция не может объединиться?

Участники встречи не раз поднимали вопрос о последнем скандале в оппозиции - расследовании ФБК, где утверждается, что Леонид Невзлин мог быть заказчиком нападения на соратников Навального.

"Я бы не рассматривал эту ситуацию как очередную перепалку в оппозиции, - сказал Яшин. - Все же речь идет о серьезном обвинении - покушение на убийство. Очевидно, ФБК таким образом защищается, и если не говорить публично, это может повториться. Чудовищно, что ребятам из ФБК приходится думать о своей безопасности не только в контексте путинских атак, но и в контексте того, что удар может быть со спины".

По мнению политика, на сегодня бессмысленно обсуждать формирование объединенной оппозиционной структуры: "Политические и личные конфликты настолько тяжелые, что невозможно создать единую структуру, да и не нужно тратить на это время".

Яшин считает, что единственный момент, когда следует структурно объединять оппозицию, - президентские выборы. "Тогда надо садиться за стол, отодвигать противоречия и договариваться, кто может быть единым кандидатом. Это может быть и неожиданная фигура, как в 2020-м случилось в Беларуси. Никто не знал Светлану Тихановскую до выборов, но так сложились обстоятельства, что она стала компромиссной фигурой, вокруг которой объединилось, по сути, все белорусское общество. И она победила на выборах".

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