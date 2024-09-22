На параде в Тегеране в память о начале ирано-иракской войны 1980-88 годов были продемонстрированы новая баллистическая ракета и усовершенствованная модель ударного беспилотника Shahed 136, широко применяемого Россией в Украине, передают иранские государственные СМИ.

Модификация Shahed 136B обладает дальностью до 4000 км, сообщили агентства IRNA и Tasnim. Дальность исходной модификации в разных источниках оценивалась от 1000 до 2000 км.

Россия применяет дроны Shahed 131 и Shahed 136 для атак на украинские тылы, в том числе энергетическую инфраструктуру, с осени 2022 год, отрицая, что они иранские и называя их "Герань 2". Сообщалось также, что налажена их сборка в татарстанской Елабуге.

Сам Иран и и его йеменские союзники хуситы, как сообщалось, в разное время использовали такие дроны для атак на Саудовскую Аравию, Израиль и судоходство в Красном море.

Также на параде было показано то, что иранские СМИ назвали твердотопливной баллистической ракетой "Джихад" с дальностью в 1000 км. Она разработана и производится Корпусом стражей исламской революции, у которого есть и аэрокосмическое направление деятельности.

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