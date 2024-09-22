22 сентября Организация Объединенных Наций (ООН) приняла "Пакт о будущем", целью которого является решение проблем 21-го века, от конфликтов до изменения климата и прав человека, несмотря на возражения со стороны группы стран во главе с Россией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, организовавший "Саммит будущего", назвал этот пакт "возможностью, которая выпадает раз в поколение" изменить человеческую историю путем возобновления международного сотрудничества, сообщает агентство AFP.

Перед открытием Генеральной Ассамблеи ООН на подписании пакта присутствовали десятки глав государств и правительств.

В принятой версии документа лидеры обязались укреплять многостороннюю систему, чтобы "идти в ногу с меняющимся миром" и "защищать потребности и интересы нынешнего и будущих поколений, столкнувшихся с "перманентным кризисом"".

"Мы верим, что есть путь к светлому будущему для всего человечества", — говорится в документе.

В пакте изложены 56 "действий", включая обязательства по многосторонности, уважению Устава ООН и поддержанию мира.

Пакт призывает к реформированию международных финансовых институтов и Совета Безопасности ООН, а также к возобновлению усилий по борьбе с изменением климата, содействию разоружению и развитию искусственного интеллекта.

Принятие текста было ненадолго отложено, когда заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин представил поправку, подчеркивающую "принцип невмешательства во внутренние дела государств" и призывающую ООН избегать дублирования усилий.

Возражения России поддержали Беларусь, КНДР, Иран, Никарагуа и Сирия. Но поправка была отвергнута подавляющим большинством голосов.

Гутерриш призвал страны проявить дальновидность и смелость во время переговоров по пакту. Он призвал к максимальному усилению международных институтов, которые пытаются эффективно реагировать на текущие угрозы.

Хотя критики говорят, что документ слаб и ему не хватает новых идей, дипломаты признают необходимость подтвердить коллективную приверженность многосторонности, даже если это сложно в нынешнем геополитическом контексте.

Пакт и его приложения – Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях – не имеют обязательной силы, поэтому существуют опасения по поводу их реализации, поскольку некоторые из принципов, таких как защита гражданского населения во время конфликта, нарушаются ежедневно.

"Наша следующая задача — воплотить их в жизнь, превратить слова в дела", — призвал генсек ООН.

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