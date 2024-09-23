В ночь на понедельник российские военные обстреляли Запорожье и окрестности, пишет "Украинская правда" со ссылкой на руководство Запорожской областью и Национальную полицию. К утру известно о 16 раненых.

По данным главы областной администрации Ивана Федорова, четверо пострадавших госпитализированы. "В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Остальные пострадавшие лечатся дома", — уточнил чиновник.

В Национальной полиции заявили, что всего по Запорожью и пригородам нанесли семь ударов (предположительно, корректируемыми авиабомбами). Пострадали объекты гражданской инфраструктуры: известно о повреждении 13 домов, двух учебных заведений и пяти транспортных средств.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что ночью армия РФ также атаковала территорию Украины двумя управляемыми авиационными ракетами и четырьмя дронами. "В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских БПЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели — один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины", — заявили украинские военные.

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