Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзникам Украины следует отказаться от идеи "красных линий" в помощи Киеву и разрешить ВСУ применять западное оружие для ударов по военным целям на территории России. Такую точку зрения политик выразила в интервью Bloomberg.

"Самая важная красная линия уже перейдена. И это произошло, когда россияне вошли в Украину. Так что я не принимаю эту предпосылку и никогда не позволю никому из России решать, что правильно для НАТО, Европы или Украины", — подчеркнула Фредериксен.

Она призвала союзников Киева отказаться от публичного обсуждения "красных линий", поскольку это лишь "дает слишком хорошую карту в руки россиянам". По мнению Фредериксен, западным странам, поддерживающим Украину, следует прекратить задержки в поставках военной помощи и снять ограничения на использование переданного оружия.

Премьер-министр Дании не считает, что такое решение может привести к эскалации войны. Политик добавила, что Копенгаген не накладывал на Киев ограничения по использованию переданных ВСУ вооружений, пока они используются в рамках международного права. Фредериксен отказалась комментировать позицию США по этому вопросу (часть направленного Украине оружия произведена именно там).

При этом политик отвергает идею, что достижение мира в Европе возможно через мирные переговоры, в ходе которых Украина откажется от оккупированных территорий. "Когда смотришь на поведение России не только в Украине, но и на Западных Балканах, на Ближнем Востоке, в Африке, в регионе Сахеля, то видишь Россию, которая пытается дестабилизировать этот мир. Я не согласна с рассуждениями, что если мы позволим ему (Путину — прим. Delfi) захватить Украину или часть Украины, то он будет удовлетворен", — подчеркнула Фредериксен.

По данным Кильского института мировой экономики, к концу июня военная поддержка Украины со стороны Дании составила 6,37 млрд евро. По этому показателю страна находится на четвертом месте в мире после США, Германии и Великобритании и на первом, если рассматривать объемы помощи как долю от ВВП (1,72%). В частности, Дания передала Украине 19 истребителей F-16.

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