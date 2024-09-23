Жители Ливана получают на стационарные телефоны аудиосообщения от Израиля с призывом эвакуироваться, сообщили ливанские государственные СМИ утром в понедельник. Это происходит на фоне самой широкомасштабной за почти год конфликта в Газе серии авиаударов израильской армии по военизированной группировке "Хезболла".

"Жители Бейрута и ряда районов получают по стационарным телефонам предупреждения, источником которых является израильский враг, предписывающий им быстро эвакуироваться", — говорится в сообщении государственного Национального агентства новостей Ливана (NNA).

Министр информации страны Зиад Макари сообщил, что в его офис тоже поступил звонок с таким предупреждением. Макари называет это частью психологической войны, которую ведет Израиль.

По сообщениям корреспондента "Би-би-си" в Бейруте Нафиса Коннаварда, в понедельник утром жители южного Ливана получили текстовые и голосовые сообщения с предупреждением держаться подальше от жилых зданий, которые, по словам израильтян, используются "Хезболлой" для хранения оружия.

На одном из видеороликов, распространяемых в социальных сетях, показан житель деревни, получивший голосовое сообщение, в котором говорится, что израильская операция продолжается и вступила "в новую фазу".

"Если вы находитесь в деревне, которую использует "Хезболла", немедленно покиньте ее ради собственной безопасности", — говорится в голосовом сообщении.

Глава государственной телекоммуникационной компании Ogero Имад Крейдие заявил агентству AFP, что "система стационарной связи в Ливане блокирует все сообщения из Израиля", но Израиль "обходит системы связи, используя международный телефонный код дружественной страны".

Эти предупреждения стали первым с начала войны в Газе официальным сигналом израильских военных жителям Ливана (в секторе Газа ЦАХАЛ не раз прибегал к этой практике).

Новая серия авиаударов по поддерживаемой Ираном "Хезболле" — самая широкомасштабная за почти год с начала конфликта. Израиль наносит удары по югу Ливана, восточной части долины Бекаа и северному региону вблизи Сирии. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских авиаударов к северу от долины Бекаа в понедельник утром погиб человек.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военные "наносят удары по объектам, принадлежащих террористической организации "Хезболла" на юге Ливана". В сообщении ЦАХАЛ в соцсети X говорится об атаке на более чем 300 целей "Хезболлы", начиная с утра понедельника.

В минувшие выходные Израиль и "Хезболла" продолжали обмениваться авиаударами. В ночь на воскресенье "Хезболла" атаковала десятками ракет север Израиля. По утверждениям израильской армии, большинство из выпущенных 105 ракет были перехвачены, но некоторые дома получили повреждения. "Хезболла" заявила, что удар наносился по промышленным и военным объектам в качестве акта возмездия — после серии взрывов пейджеров и раций членов группировки.

После пятничного авиаудара по Бейруту, в результате которого, по утверждению ЦАХАЛ, были убиты 16 старших командиров "Хезболлы", Израиль продолжил атаковать цели в Ливане. Ливанские власти заявили, что в пятницу в Бейруте погибли 45 человек. В субботу десятки израильских военных самолетов наносили удары по южному Ливану. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорил, что там были замечены приготовления "Хезболлы" к обстрелам Израиля.

На прошлой неделе по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров и портативных раций, убив по меньшей мере 37 человек и ранив тысячи других. "Хезболла" обвинила в той атаке Израиль, который открыто не признал свою причастность к случившемуся. До сих пор нет полной ясности с тем, как была проведена эта масштабная операция.

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