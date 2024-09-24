С утра понедельника, 23 сентября, израильские истребители и беспилотники нанесли удары более чем по 1100 объектов, связанных с радикальным движением "Хезболлах" в Ливане, применив свыше 1400 боеприпасов. В том числе были поражены хранилища ракет, дронов и пусковых установок для них, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Мы атакуем инфраструктуру, которую "Хезболлах" выстраивало для боевых действий за последние 20 лет", - приводит газета The Times of Israel слова главы израильского Генштаба Герци Халеви.

Халеви объявил также, что военная операция в Ливане получила кодовое название "Стрелы севера", сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о расширении операции против объектов террористической группировки на всю территорию Ливана.

В Израиле введен режим особого положения

Правительство Израиля ввело режим особого положения по всей стране, который продлится как минимум до 30 сентября.

Тем временем "Хезболлах" продолжает атаковать Израиль ракетами и дронами. По данным израильских СМИ, впервые с начала военных действий 7 октября 2023 года используются ракеты большой дальности. Информации о погибших с израильской стороны не поступало. В ЦАХАЛ сообщили, что большая часть снарядов была перехвачена.

Соединенные Штаты Америки заявили, что в связи с очередным обострением на Ближнем Востоке перебрасывают в регион новые военные силы. Подробности в Вашингтоне не сообщили.

Ливан заявил о почти 500 жертвах авиаударов Израиля по "Хезболлах"

В результате масштабных ударов Израиля по целям "Хезболлах" 23 сентября, по данным Бейрута, погибли 492 человека, в том числе 35 детей и 58 женщин. Среди погибших также есть сотрудники экстренных служб, сообщило государственное ливанское информагентство NNA. Еще 1645 человек получили ранения.

По словам министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада, тысячи семей из охваченных военными действиями районов страны были вынуждены бежать в более безопасные регионы. При этом "менее чем за неделю" в результате израильских обстрелов были ранены около 5 тысяч человек, утверждает ливанский министр. Только в ходе массовых взрывов пейджеров и раций пострадали почти 3 тысячи человек. Власти Ливана обвиняют в этой атаке Израиль.

Жителей Ливана призывают эвакуироваться

Жители Ливана получают на стационарные телефоны аудиосообщения от Израиля с призывом эвакуироваться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мирных ливанцев отнестись к этим предупреждениям серьезно. "Израиль воюет не с вами, а с "Хезболлах", - подчеркнул он в видеообращении, опубликованном в том числе в Telegram. - Слишком долго "Хезболлах" использовало вас в качестве живых щитов. Они размещали ракеты в ваших гостиных и гаражах. Эти ракеты были нацелены на нашу территорию, на наших граждан. Чтобы защитить их, мы должны уничтожить это оружие".

Нетаньяху пообещал также, что после окончания военной операции жители смогут вернуться в свои дома. Ливанские СМИ сообщают, что жители массово эвакуируются с юга страны на север.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть из них были обменяны, часть погибли в плену, а несколько - освобождены в результате военных операций.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств."Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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