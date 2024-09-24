В общей сложности 95 килограммов кокаина в пакетах обнаружили в коробках с бананами в одиннадцати отделениях продуктового дискаунтера федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия - в городах Мёнхенгладбах, Дуйсбург и Крефельд, а также в округах Фирзен, Хайнсберг и Нойс, сообщили прокуратура и полиция Мёнхенгладбаха в понедельник, 23 сентября.

Правоохранительные органы оценивает стоимость найденной партии кокаина на черном рынке более чем в 7 миллионов евро. Известно, что партия бананов, в которой находились пакеты с наркотиком, прибыла из Южной Америки. В полиции и прокуратуре полагают, что эта партия по ошибке попала в сеть супермаркетов, ее название в совместном пресс-релизе ведомств не приводится. Расследование обстоятельств контрабанды кокаина продолжается. По имеющейся на данный момент информации, партия бананов изначально прибыла по морю в порт Антверпена.

Кокаин в магазине нашли 10 сентября

В пресс-релизе указывается, что сообщение об обнаружении в двух магазинах в Мёнхенгладбахе подозрительных упаковок в ящиках с фруктами поступило в полицию еще 10 сентября.

Кокаин уже не впервые находят в Германии в коробках с бананами. Похожий случай произошел в 2015 году - тоже в сети супермаркетов и в той же федеральной земле, а также в соседней - Нижней Саксонии. Идет ли речь об одной и той же торговой сети, на данный момент не уточняется.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !