Война между Россией и Украиной "ближе к завершению", чем многие думают, заявил в интервью ABC News украинский президент Владимир Зеленский во время визита в США. Он также призвал союзников усилить военную помощь.

"План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к завершению войны. Мы просто должны быть очень сильными", — сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Владимир Путин "боится" операции ВСУ в Курской области. "Это правда. Он очень боится. Потому что его люди увидели, что он не может защитить всю свою территорию", — сказал Зеленский. Он добавил, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

Зеленский вечером 22 сентября начал официальный визит в США. В ходе поездки он собирается представить "план победы" Украины президенту США Джо Байден, членам Конгресса, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Зеленский также выступит на Генассамблее ООН.

Поездка Зеленского проходит на фоне попыток Киева добиться разрешения, прежде всего от Вашингтона, наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

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