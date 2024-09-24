Власти Ливана заявили, что в результате авиаударов, которые Израиль наносил по территории страны с понедельника, погибли по меньшей мере 558 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины, а более 1800 получили ранения. Этот день стал самым смертоносным для Ливана с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов.

Израильские власти сообщают, что наносят удары по инфраструктуре и боевикам ливанской группировки "Хезболла", которая опирается на поддержку Ирана и постоянно обстреливает северные районы Израиля.

Во вторник утром "Хезболла" выпустила по Израилю десятки ракет. Большинство из них были перехвачены, но некоторым зданиям был нанесен ущерб, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении группировки говорится, что она нанесла ракетный удар по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля. По данным дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса, находящегося в северной части Израиля, там все утро периодически раздавались сигналы тревоги.

Израильские военные заявили о нанесении более 1600 ударов по Ливану в понедельник. В основном удары были сосредоточены на юге, но некоторые из них пришлись на восточные и северо-восточные районы страны. Израиль утверждает, что поражает только цели "Хезболлы", но власти Ливана сообщают, что большинство объектов были объектами жилищной инфраструктуры.

Обмен ударами между "Хезболлой" и Израилем продолжался и во вторник. По данным ЦАХАЛ, из Ливана были выпущены ракеты по району города Афула и долинам на севере Израиля. ЦАХАЛ в свою очередь сообщил об атаке своих истребителей по десяткам целей "Хезболлы" в нескольких районах на юге Ливана.

Некоторые международные авиакомпании отменили рейсы в Бейрут из-за опасений по поводу безопасности пассажиров. Позже стало известно об отмене некоторых полетов в Тель-Авив из-за нарастающей напряженности в регионе.

"Мы просто были вынуждены бежать"

В понедельник израильские военные отправили на телефоны жителей Ливана тысячи голосовых и текстовых сообщений с призывом эвакуироваться.

Как передает ближневосточный корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, в тот же день тысячи жителей южной части Ливана покинули свои дома, на выездах из городов и деревень образовались многочасовые заторы. "Мы встречали семьи, у которых при себе было лишь несколько сумок с кое-какими вещами. Многие останавливались у главной магистрали, ведущей в Бейрут, ожидая, когда их отвезут во временные убежища", — сообщает Бачега.

Би-би-си поговорила с семьей из пятерых человек, которые приехали в столицу Ливана, уместившись на одном мотоцикле. "Что вы хотите от нас услышать? Мы просто вынуждены были бежать", — сказал отец семейства.

Студентка из южного города Эн-Набатия Захра Савли рассказала Би-би-си о ситуации на месте. "Куда нам идти? Многие люди все еще остаются на улицах. Многие мои друзья стоят в пробках, потому что многие люди пытаются уехать отсюда", — сказала она.

Израильские военные призывали людей к эвакуации из районов, где, по их мнению, "Хезболла" хранит оружие. Предупреждения получали и жители тех кварталов Бейрута, которые не считаются оплотом "Хезболлы", включая Хамру — район, где расположены правительственные министерства, банки и университеты.

"Они звонят всем и угрожают по телефону. Мы приехали, чтобы забрать моего сына из школы. Ситуация не очень хорошая", — сказал агентству Reuters мужчина по имени Исса.

По данным правительства Ливана, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, и это число, вероятно, будет расти. Министерство образования Ливана заявило, что все школы в стране будут закрыты, многие из них оборудуют под убежища для перемещенных лиц.

По данным издания The Times of Israel, все больше учебных заведений закрываются во вторник в северной части Израиля из-за продолжающихся обстрелов со стороны "Хезболлы".

Друзья и враги Израиля готовятся к худшему

На войне между Израилем и "Хезболлой" происходит быстрая эскалация, и это обусловлено большим размахом воздушных ударов Израиля, пишет международный обозреватель Би-би-си Джереми Боуэн.

Хотя конфликт между Израилем и "Хезболлой" длится уже несколько десятилетий, нынешний виток противостояния начался на следующий день после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Еще до нынешней эскалации более 100 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских авиаударов. Около 60 тысяч израильтян были вынуждены эвакуироваться в центр страны. В последние несколько дней Израиль заявил, что одна из главных целей его армии — обеспечить их безопасное возвращение в свои дома.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что атаки на Израиль будут продолжаться до тех пор, пока в Газе не наступит прекращение огня. Но на данный момент очевидно, что ни лидеры ХАМАС, ни руководство Израиля не готовы пойти на сделку, которую предложили США.

Хотя "Хезболла" получила удар, у нее остается достаточно возможностей, чтобы ответить. Именно поэтому друзья и враги Израиля все еще готовятся к худшему.

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