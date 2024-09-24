В Харькове две российские авиабомбы попали по двум жилым многоэтажным домам в Киевском и Салтовском районах, сообщил глава города Игорь Терехов. В жилом доме в Киевском районе зафиксированы разрушения с третьего по восьмой этаж.

Как заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, три человека погибли и 15 пострадали.

По данным мониторинговых пабликов, в Харькове во время российской атаки прозвучало четыре взрыва. Синегубов рассказал, что есть прямое попадание в одно из многоэтажных зданий, под завалами находятся люди.

Украинские СМИ распространили фотографии поврежденного дома. Судя по фото, разрушены несколько квартир.

Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе Харькова, уже обстреливали в начале полномасштабной войны, рассказал Терехов. По его словам, здание "почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону".

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