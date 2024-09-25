Кандидат в президенты США Дональд Трамп на очередном предвыборном митинге рассказал о своих планах в экономике, пообещав в случае его победы "возрождение промышленности" в США. Добиться этого возрождения Трамп обещает путем введения больших тарифов на импорт и налоговых льгот для американских компаний, которые переведут производство из-за границы на родину.

Выступая на митинге в городе Саванна в штате Джорджия, Дональд Трамп сообщил, что если он снова станет президентом, что создаст специальные федеральные зоны со "сверхнизкими налогами и ограничениями" для компаний, переводящих производство в США, упростит правила и процедуры для бизнеса и назначит "посла по делам промышленности", который будет уговаривать международные компании перевести производство в Соединенные Штаты.

"Согласно моему плану, американские рабочие больше не будут беспокоиться о то, что рабочие места уходят в зарубежные страны. Наоборот, зарубежные страны будут беспокоиться о том, что теряют рабочие места, уходящие в Америку", — провозгласил бывший президент.

До этого Трамп говорил о намерении ввести импортные тарифы на китайские товары в размере от 60% и на импорт из всех остальных стран в размере 20%.

Такие решительные меры, по мнению некоторых экономистов, прежде всего приведут к повышению цен в США.

Незадолго до выступления Трампа на митинге в Джорджии предвыборный штаб Камалы Харрис провел беседу журналистов с американским инвестором Марком Кьюбаном, который много лет поддерживает кандидатов от Демократической партии.

Кьюбан раскритиковал планы Трампа ввести тарифы на продукцию американских фирм, произведенную, например, в Мексике, заявив, что это будет ударом по американским фирмам.

"Это просто демонстрирует, что он не продумывает эти вещи", — сказал Кьюбан.

Будучи президентом в 2017–2020 гг, Трамп ввел тарифы на часть китайского импорта. Администрация Байдена сохранила часть этих тарифов и анонсировала введение новых — в частности, на электромобили.

Экс-президент Трамп обвинял демократов в скачке инфляции, случившемся после пандемии — хотя первый год пандемии с локдаунами и компенсациями пришелся на последний год Трампа в Белом доме.

По подсчетам министерства сельского хозяйства США, индекс потребительских цен на продовольствие с 2019 по 2023 год вырос в США на 25%. Сейчас, однако, рост цен ощутимо замедлился.

И Трамп, и его соперница на президентских выборах 5 ноября, вице-президент Камала Харрис, выходя на финишную прямую предвыборной кампании, стали больше говорить о проблемах экономики и своих планах на их счет. Именно состояние экономики, согласно результатам опросов, больше всего волнует американских избирателей.

Харрис планирует обнародовать новый пакет предложений в области экономики в программной речи в среду в Питтсбурге, в штате Пенсильвания.

Опрос, проведенный компанией YouGov по заказу телекомпании CBS, показал, что те из избирателей, что ставят проблемы экономики на первое место, чаще предпочитают Трампа Камале Харрис, чем наоборот (53% против 47%).

Правда, Харрис несколько сократила разрыв: в августе за нее были только 43% таких избирателей.

Незадолго до выступления Трампа в Джорджии вышли результаты очередного опроса, согласно которым в этом штате, а также в важных для исхода выборов Аризоне и Северной Каролине, он немного опережает Харрис.

Пенсильвания, где в среду выступит Харрис, тоже считается важным "колеблющимся" штатом.

Харрис в августе уже обрисовала некоторые из своих планов в отношении экономики, пообещав, в частности, помощь тем, что строит или впервые покупает дома, а также борьбу с искусственным завышением цен на продовольствие.

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