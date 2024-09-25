Продолжающееся полномасштабное вторжение России в Украину "нельзя успокоить разговорами" - вместо них нужно предпринимать действия, так как война не сможет просто "утихнуть". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября.

По словам украинского лидера, Россия "с первой секунды" полномасштабного вторжения в Украину совершает международные преступления, которые "никак нельзя оправдать согласно Уставу ООН". "Путин нарушил так много международных норм и правил, что он сам не остановится. Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно - принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН," - заявил Зеленский в зале заседаний Совбеза ООН.

Президент Украины отметил, что Устав ООН един для всех членов организации и все должны соблюдать его одинаково. Россия же, по его словам, не может ссылаться на Устав ООН, чтобы объяснить свои действия в Украине, хотя и делает это - "своим извращенным способом, в своем искаженном мире". Развязанная РФ война закончится "по-настоящему" тогда, когда заработает Устав ООН, дающий Украине право на самооборону, заявил украинский лидер.

"Путь к окончанию войны - через "формулу мира"

Он раскритиковал представителей стран, пытающихся склонить Киев к переговорам с Путиным: "Что они могут от него услышать? Что он расстроен, потому что мы реализуем свое право защищать наших людей? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он не прав?".

Война России против Украины завершится не потому, что кто-то "устал" от нее или "выторговал что-то у Путина". Добиться справедливого мира можно лишь при исполнении Устава ООН, и это отражено в украинской "формуле мира", отметил Зеленский.

Призвав страны ООН к единству в этом вопросе и подготовке второго Глобального саммита мира, Зеленский отдельно упомянул Китай и Бразилию, пригласив их к участию в саммите, чего не произошло в первую такую встречу. Кроме того, президент Украины назвал Иран и Северную Корею "де-факто сообщниками" РФ в войне. "Их оружие убивает нас, убивает украинцев и помогает Путину воровать нашу землю у нашего народа," - указал он.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что Москва не станет принимать участие во втором саммите мира, который должен пройти в ноябре.

Зеленский обвинил РФ в подготовке атак на украинские АЭС

По словам Владимира Зеленского, у Киева есть доказательства того, что Россия готовит атаки на три АЭС в Украине с целью уничтожить энергоснабжение страны в преддверии зимы.

"Если Россия готова зайти так далеко, значит, ничего из того, что вы цените, для Москвы не имеет значения. Этот вид русского цинизма будет продолжать наносить удары, если ему дадут хоть какое-то место в мире," - обратился к членам Совбеза ООН украинский президент.

Ранее о том, что РФ планирует удары по нескольким украинским АЭС, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Киев уже уведомил об этой ситуации МАГАТЭ и союзников, отмечали представители украинского МИДа. В свою очередь, МАГАТЭ в очередной раз призвало Россию деоккупировать ЗАЭС, указав на опасность последствий продолжающихся инцидентов на атомной электростанции.

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