Во время проходивших в середине сентября учений "Океан-2024" в Баренцевом море норвежское судно оказалось в зоне маневров российских кораблей и было вынуждено покинуть ее после предупредительного выстрела со стороны эсминца ВМФ РФ. Об этом сообщило норвежское издание FriFagbevegelse.

По данным СМИ, норвежский траулер MS Ragnhild Kristine 12 сентября занимался ловлей рыбы в исключительной экономической зоне Норвегии в Баренцевом море. Эта акватория принадлежит РФ, но норвежские суда имеют право свободно ей пользоваться.

В какой-то момент команда судна получила сообщение от находившегося неподалеку большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко", который участвовал в учениях. "Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район", — цитирует издание штурмана траулера Эйстейна Ортена.

По словам собеседника FriFagbevegelse, российские военные сообщили о проходящих в акватории учениях. Но траулер решил не удаляться, пока команда не вытащит из воды заброшенные приспособления для ловли рыбы. Однако российский эсминец приблизился к норвежскому судну и включил сирену "примерно на 15 секунд". "Потом они выстрелили из пушки куда-​то в море. Наш корпус сильно ударило и затрясло," — заявил Ортен.

После этого команда норвежского судна все же решила прекратить ловлю рыбы и "добровольно-принудительно" взяла курс на запад. "Адмирал Левченко" следовал за траулером, пока тот не вышел из опасной зоны. Норвежцы рассказали об инциденте представителям береговой охраны, а те в свою очередь связались с командой российского эсминца.

Ортен отметил, что не знал об учениях, когда выходил в море, но не винит в этом российскую сторону. По его словам, ранее на другом норвежском судне, находившемся в этой же акватории, произошел пожар, и находившиеся рядом российские военные предложили экипажу свою помощь. "Они такие же люди, как и все остальные, но у них тоже есть свои приказы," — констатировал штурман.

Российская сторона ситуацию официально не комментировала.

Инцидент с участием норвежского траулера и российского военного корабля произошел в акватории, которую позволено использовать Норвегии и которая также является международными водами, подчеркнул официальный представитель Норвежских сил обороны Вегард Финберг.

Этим участком Баренцева моря Норвегия пользуется в соответствии с договором о демаркации российско-норвежской границы, который в 2010 году подписали Дмитрий Медведев (тогда президент РФ) и Йенс Столтенберг (на тот момент премьер-министр Норвегии). Соглашение, в частности, определяло права пользования акваторией к востоку от архипелага Шпицберген, споры о которой между странами велись на протяжении нескольких десятилетий.

Договоренности между Норвегией и РФ позволяют норвежским судам находиться в этих водах даже во время российских военных учений, подчеркивают в Норвежских силах обороны.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и обострения отношений России с европейскими странами в Госдуме была высказана идея о денонсации соглашения на фоне проблем с провозом грузов со стороны РФ на Шпицберген. Однако представительница МИД Норвегии Ане Хавардсдаттер отметила, что договор заключен бессрочно, и Осло надеется, что Москва будет придерживаться этого принципа, так как он соответствует мировой практике. Позднее стороны пришли к соглашению по поставкам грузов на архипелаг.

Россия занимается систематическим сбором информации о газопроводах, кабелях передачи данных, ветряных парках и военной инфраструктуре в Балтийском море. К такому выводу пришли журналисты-расследователи в рамках международного проекта "Российские шпионские корабли", в котором участвовали немецкие телеканалы NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung.

По их данным, Россия использует для шпионажа за объектами критически важной инфраструктуры так называемые "исследовательские корабли", оснащенные чувствительной гидроакустической и радиолокационной техникой. Официально эти корабли занимаются океанографическими исследованиями, но в действительности большинство из них закреплено за Минобороны РФ или Военно-морским флотом РФ, утверждают авторы расследования.

Российские корабли не менее 60 раз совершали подозрительные, чрезвычайно медленные проходы по зигзагообразной траектории, в большинстве случаев с выключенной Автоматической идентификационной системой (АИС). Такие маневры многократно осуществлялись в непосредственной близости к объектам критической инфраструктуры.

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