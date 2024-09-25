Россия при посредничестве Ирана ведет с йеменскими хуситами тайные переговоры о поставке противокорабельных крылатых ракет, пишет Reuters со ссылкой на западные и ближневосточные источники.

Один из собеседников агентства сообщил, что переговоры начались еще несколько месяцев назад, а два источника утверждают, что представители РФ и хуситов по крайней мере дважды встречались в Тегеране.

По данным семи источников Reuters, Кремль еще не принял окончательного решения о передаче ракет. Три собеседника отметили, что американские дипломаты обсудили эту информацию с коллегами из Саудовской Аравии и Эр-Рияд передал Москве опасения по поводу поставок.

Опрошенные журналистами эксперты считают, что ракеты с дальностью полета около 300 км позволят хуситам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и увеличат угрозы для находящихся в этом регионе военных кораблей западных стран.

Три источника Reuters предположили, что решение Москвы о передаче ракет хуситам может быть связано с требованиями Украины к западным союзникам о снятии ограничений на использование предоставленного ВСУ дальнобойного оружия. Если такая договоренность будет достигнута, Киев сможет атаковать военные цели в глубине России.

Официальный представитель хуситов Мохамед Абдель-Салам в разговоре с журналистами Reuters заявил, что "не имеет понятия" о переговорах по поводу российских ракет.

С осени 2023 года хуситы регулярно атакуют морские суда в Красном море. Первоначально они заявляли, что будут бить по судам, связанным с Израилем, в ответ на "американо-израильскую агрессию в секторе Газа", однако в действительности нападениям подвергались корабли из разных стран. Из-за этого крупнейшие судоходные компании начали перенаправлять грузы на другие маршруты.

В июне Владимир Путин заявил, что в ответ на западные поставки украинским военным Россия имеет право поставлять свое оружие в те регионы, где будут "наноситься удары по чувствительным объектам" США и других стран. О планах Кремля передать хуситам ракеты и военную технику в августе сообщал телеканал CNN, однако, по его данным, представители РФ в последний момент отказались от сделки под давлением Саудовской Аравии.

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