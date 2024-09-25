Владимир Путин предложил "скорректировать" основы российской политики ядерного сдерживания. Новая редакция документа резко снижает порог возможного применения Россией ядерного оружия. В частности, оно может быть применено в случае агрессии против России "со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства".

Сегодня, выступая на заседании Постоянного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, российский лидер Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину - "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания".

Как заявил Путин, в проекте новой версии ядерной доктрины "расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания".

Владимир Путин не уточнил, о каких именно государствах и союзах идет речь.

Отметим, согласно "Основам госполитики РФ в области ядерного сдерживания", принятым до начала полномасштабной агрессии против Украины в 2020 году, применение Россией ядерного оружия возможно в четырех случаях:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

По словам Путина, в обновлённой редакции документа агрессию против России "со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".

В качестве одного из условий перехода России к применению ядерного оружия Путин указал получение "достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты". Это критически важный пункт заявления Путина.

В действующей версии доктрины говорится, что Россия рассматривает в качестве одной из основных военных опасностей, которые могут перерасти в военные угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание: "развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии";

Путин так же заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного Государства. По его словам, с Белоруссией "все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету".

Это еще одно серьезное ужесточение ядерной доктрины РФ. В предыдущей версии российской ядерной доктрины сказано: "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения".

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