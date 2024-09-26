Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине объемом 375 млн долларов. Пресс-релиз с содержанием пакета опубликован на официальном сайте Пентагон в среду, 25 августа.

Согласно этому документу, Киеву будут предоставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4, бронированная и защищенная от мин техника, патрульные катера, самоходные мостовые системы, а также оружие, боеприпасы, запасные части к ранее переданному вооружению.

Отдельным пунктом в новом пакете военной помощи значатся неназванные "боеприпасы класса "воздух-земля". По данным агентства Reuters, речь идет о высокоточных планирующих авиабомбах AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW).

Для Украины это первая поставка подобного вооружения, отмечают неназванные источники агентства. JSOW могут поражать цели на расстоянии до 130 км, а запускать их возможно с истребителей F-16, которые уже в ограниченном количестве находятся в Украине.

Израильский военный эксперт Игаль Левин обращает внимание на то, что в пресс-релизе Пентагона были изменены традиционные последние строчки. Если ранее Минобороны США писало, что работает с союзниками Киева "для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии", то в документе от 25 сентября указано, что речь идет об "оказании поддержки, необходимой Украине для победы в войне".

Reuters: США готовят Киеву военную помощь еще на 8 млрд долларов

Администрация Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы разрешить использовать 5,6 млрд долларов военной помощи Украине до конца финансового года в США - 30 сентября. Соответствующий запрос Белый дом якобы сделал ранее, но подробности о возможном содержании пакета не приводились.

Кроме того, ожидается, что 26 сентября на фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне Белый дом объявит еще об одном пакете военной помощи Киеву - на 2,4 млрд долларов. Это будут закупки в рамках "Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине", которая позволяет администрации Байдена закупать оружие у американских компаний.

Если данные об обеих инициативах верны, общая сумма пакетов составит 8 млрд долларов.

Зеленский представит "план победы" Украины на встрече с Байденом и Харрис

Президент Украины ранее анонсировал, что на встрече в Вашингтоне представит Байдену свой "план победы" Украины в войне, развязанной против нее РФ. Детали плана Зеленский пообещал раскрыть в ходе встречи с американским лидером.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил данные СМИ о том, что среди пунктов "плана победы" значится приглашение страны в НАТО. Киев пытается добиться этого с 2008 года и усилил свои призывы к Североатлантическому альянсу на фоне вторжения РФ в Украину, но так и не смог получить от НАТО конкретных обещаний.

По данным СМИ, в рамках плана Зеленский также будет добиваться от Байдена разрешения на использование американского оружия для атак по целям в глубине РФ. Власти США официально не одобряли неоднократные просьбы со стороны Киева об этом, однако, предположительно, близки к тому, чтобы сделать это тайно.

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