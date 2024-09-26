Израиль отверг предложение о перемирии с "Хезболлой", поступившее в среду от США и Евросоюза, которые призвали к трехнедельному прекращению огня, чтобы предотвратить более масштабную войну. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным продолжать сражаться "в полную силу" и оставил без ответа вчерашний призыв о прекращении огня, сообщает его канцелярия.

В среду 11 стран и ЕС в совместном заявлении призвали Израиль и "Хезболлу" объявить трехнедельное перемирие и за это время попытаться урегулировать конфликт мирными средствами. Заявление подписали США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Канада, Австралия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Евросоюз.

В ответ на это предложение канцелярия Нетаньяху заявила: "Новости о прекращении огня — неправда. Это американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не отреагировал. [...] Премьер-министр приказал ЦАХАЛ продолжать боевые действия с полной силой и в соответствии с представленными ему планами. Кроме того, боевые действия в Газе будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны".

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац позже уточнил, что "на севере прекращения огня не будет". "Мы продолжим борьбу с террористической организацией "Хезболла" всеми силами до победы и безопасного возвращения жителей севера в свои дома", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном в соцсети X.

Израильские военные заявили, что их истребители нанесли удар по объектам инфраструктуры на границе Сирии и Ливана, которые, по мнению Армии обороны Израиля, используются "Хезболлой" для "передачи оружия". ЦАХАЛ заявляет, что его цель — "предотвратить ввоз оружия в Ливан и вооружение "Хезболлы"", и израильские войска будут продолжать "атаковать с применением силы, чтобы нанести ущерб и уничтожить военный потенциал и инфраструктуру".

Министр транспорта Ливана Али Хамиех утверждает, что израильский удар пришелся на сирийскую часть небольшого моста, который пересекает Ливан. Хамиех сообщил агентству Reuters, что не знает, можно ли еще пользоваться мостом.

В свою очередь, "Хезболла" заявляет, что в четверг нанесла удар по военному объекту на севере Израиля, недалеко от Хайфы. По сообщению AFP, "Хезболла" заявила, что она "разбомбила комплексы военной промышленности Rafael", используя "залпы ракет".

Ранее израильские военные сообщили, что из Ливана по территории страны было выпущено около 45 ракет. Часть из них была перехвачена, а остальные упали на открытой местности, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Rafael Advanced Defense Systems — это израильская оборонная компания, разработавшая систему противоракетной обороны "Железный купол". Сообщений о том, что объекты компании пострадали, из Израиля не поступало.

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