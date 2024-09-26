Россия меняет свою ядерную доктрину, объявил в среду вечером Владимир Путин. Москва существенно расширяет список оснований для применения ядерного оружия. Эксперты указывают, что это — реакция на дискуссию о возможном разрешении Украине применять западные ракеты для ударов вглубь России. Би-би-си попыталась понять, как изменится подход России к применению ядерного оружия на третий год войны в Украине.

Во время заседания Постоянного совещания российского Совбеза по ядерному сдерживанию Путин предложил внести изменения в документ, который называется "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". Этот документ стал публичным всего четыре года назад, когда была принята его нынешняя редакция.

"Современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников", — заявил Путин.

В доктрину, по словам российского президента, будут внесены два новых ключевых положения:

В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию;

Применение ядерного оружия будет рассматриваться уже при получении "достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы", включая "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".

Конфронтация с Западом

Публикация "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" в 2020 году была воспринята как жест, направленный на разрядку, поскольку этот документ делал политику в области стратегического ядерного сдерживания более прозрачной и понятной. Спустя четыре года ситуация в области сдерживания радикально изменилась. Россия начала большую войну с Украиной, а Запад стал оказывать Украине поддержку.

Кроме того, в феврале 2023 года Россия приостановила свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Это соглашение с США оставалось последним документом, ограничивающим ядерные арсеналы двух стран и одной из немногих сфер, где Москва и Вашингтон продолжали сотрудничество.

Изменение ядерной доктрины с учетом выхода Москвы из СНВ и большой кровопролитной войны, в причастности к которой российские власти постоянно винят Запад, выглядит довольно пугающим шагом.

Между тем, эксперты, к которым Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой прокомментировать объявленные Путиным изменения в ядерной доктрине, не считают, что этот документ принципиально изменился. По их словам, он не обязывает руководство страны автоматически задействовать ядерное оружие в определенных ситуациях, описанных в ней. Она лишь дает возможность рассмотреть такой вариант с учетом многих факторов в международной обстановке.

Изменилась ли доктрина?

Как рассказал Би-би-си Максим Старчак из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс, новые положения ядерной доктрины уточняют условия использования ядерного оружия, но причины его применения не меняются. "Это угроза существования государству и угроза ядерному оружию. Если раньше условием применения ядерного оружия была атака баллистических ракет, то теперь это расширилось до всех средств воздушно-космического нападения", — сказал он.

"Но фактически это уже рассматривалось как угроза, способная оказать негативное воздействие на стратегические силы сдерживания и при текущей доктрине", — добавил эксперт.

В действующей доктрине действительно есть положения об агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, а также о воздействии на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий российских ядерных сил.

Другими словами, положения действующей доктрины были настолько общими, что они перекрывали друг друга, позволяя применять к некоторым ситуациям разные положения одновременно.

"Беларусь официально получила ядерный зонтик при любом нападении на нее — это уже фиксировалось другими словами в военной доктрине Союзного государства. То, что участие в агрессии неядерного государства с участием ядерного может привести к ответному ядерному удару, уже фиксировалось в Будапештском меморандуме, подписанном Россией в 1994 году", — замечает Старчак.

Кто будет решать?

Вместе с тем руководитель проекта "Ядерное вооружение России" Павел Подвиг считает, что действующая доктрина накладывала такие ограничения на применение ядерного оружия, что их захотели ослабить. "Условия применения ядерного оружия — агрессия против России с применением либо оружия массового поражения, либо обычными средствами, но которые ставят под угрозу само существование государства. Если посмотреть на эту формулировку, то она довольно ограничивающая. И то, что было принято решение как-то эту формулировку изменить и подкорректировать, говорит о том, что это реальные ограничения, и они чувствуются", — говорит Подвиг.

Однако он согласен с тем, что общие рамки действующей доктрины до сих пор позволяли использовать ядерное оружие в тех ситуациях, которые более детально описывают положения, озвученные Путиным. То есть общая декларация намерений в области ядерного сдерживания не изменилась.

Ядерные доктрины часто содержат довольно размытые формулировки. Это делается для того, чтобы у потенциального противника не было искушения совершить некое действие, близкое к "красной линии", но без ее пересечения. Но с учетом того, что сейчас Россия провозгласила сразу несколько украинских областей своей территорией, эта размытость включает в себя слишком много. Будет ли Россия считать агрессией появление в небе над Запорожьем или Крымом украинских ракет или истребителей? Особенно западного производства, что отдельно оговорено в новой редакции доктрины.

По словам Подвига, "все-таки есть некое общее понимание границ возможного": "Понятно, что удар по хранилищу боеприпасов — это не есть угроза существованию государства. Но, с другой стороны, кто будет это интерпретировать, кто это будет делать?"

Ядерная риторика

Новое положение об "агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства", вероятно, связано с дискуссиями в американском руководстве о возможности разрешить Украине применять западные ракеты против целей на территории России.

На вооружении ВСУ стоят американские баллистические ракеты MGM-140 ATACMS и британо-французские крылатые Storm Shadow/SCALP. Дальность первых составляет 300 км, вторых — 250 км. Украина добивается разрешения на применение этих ракет для ударов вглубь российской территории, но пока она может применять их в пределах своих государственных границ на оккупированных территориях.

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину Путин упоминал ядерное оружие в своей публичной риторике.

27 февраля 2022 года по его приказу стратегические ядерные силы России были приведены "в режим особого боевого дежурства". Правда, подробностей того, что означает такой режим, тогда никто не разъяснил.

В марте 2023 года российский президент распорядился разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Формально это было сделано в ответ на передачу Украине танковых снарядов с обедненным ураном, однако фактически такая реакция была несбалансированной и несимметричной — снаряды с обедненным ураном ни в коей мере не являются ядерным оружием и, кроме того, их применяют сравнительно редко.

В конце мая 2024 года Россия провела учения с тактическим ядерным оружием. Его не применяли, но перевозили и развертывали.

Каждый раз заявления Путина о ядерном оружии и действия России с различными ядерными вооружениями вызывали резонанс в международном сообществе. Однако со временем к этому стали относиться спокойней.

7 сентября директор ЦРУ Уильям Бернс в присутствии своего британского коллеги, главы МИ-6 Ричарда Мура, признал, что в конце 2022 года был момент, когда, по его словам, существовал реальный риск того, что — в ответ на череду неудач на поле боя — Россия применит тактическое ядерное оружие. По словам Бернса, он тогда обрисовал последствия такого шага российским официальным лицам.

"Однако я никогда не считал — и это мнение всего моего ведомства, — что нам по этому поводу нужно испытывать ненужный страх, — продолжил директор ЦРУ. — Путину свойственно действовать угрозами. Время от времени он будет и дальше бряцать перед нами оружием".

Неудачные испытания

Заявление об изменении ядерной доктрины прозвучало спустя несколько дней после инцидента на российской военном космодроме Плесецк. Судя по спутниковым снимкам и другим данным, на площадке, где обычно испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", произошел сильный взрыв, который, вероятно, разрушил пусковую шахту ракеты. С учетом всех обстоятельств, этот инцидент очень похож на неудачные испытания ракеты.

"Сармат" — новая российская жидкостная межконтинентальная ракета, в которую изначально были заложены высокие характеристики. Она должна нести до 10 тонн ядерных блоков, что намного больше, чем у других ракет. Кроме того, она обладает большой дальностью и высокой скоростью, которая позволяет ей более эффективно противодействовать ПРО на раннем этапе полета.

"Сармат" стал одним из тех видов вооружений, о которых Путин рассказал в своей речи 1 марта 2018 года. Тогда в своем 14-м послании Федеральному собранию он неожиданно посвятил чуть ли не половину выступления рассказу о новых видах вооружений. Во время его выступления на заднем плане показали так называемые бросковые испытания ракеты.

Ракету приняли на вооружение и поставили на боевое дежурство после всего лишь одного успешного испытания — беспрецедентный случай. Эксперты считают, что это изделие еще крайне далеко от боевой готовности.

В случае, если бы Россия 20 сентября действительно испытала ракету "Сармат", то это, вероятно, стало бы яркой иллюстрацией к словам Путина об изменении ядерной доктрины.

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