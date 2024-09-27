Минобороны России не оформляло контракты с заключенными, помилованными для участия в войне в Украине — их нанимали в отряды "Шторм Z" на основании "письменного согласия", узнала Би-би-си из решений судов. "Спецконтингент" записывали в штурмовики на полгода без статуса добровольцев и страховых выплат за гибель или увечье. Выжившим не выдают военные билеты, справки о ранении и удостоверения ветеранов боевых действий. Но бывают исключения: получить документы участника войны удалось, например, бывшему сотруднику военкомата, осужденному за мошенничество.

"Просим о помощи", "Требуется максимальный репост"! Такое сообщение разместили во "ВКонтакте" в августе 2023 года родственники рядового отряда "Шторм Z" Ильи Межидова с позывным "Хурчак". В мае он заключил контракт с Минобороны в Ростовской области, а в июне подорвался на мине.

В посте говорилось, что ему ампутировали часть ноги, но после лечения в военном госпитале в Севастополе он "по ошибке был транспортирован в зону боевых действий" и "находится в лесу в блиндаже". "Самостоятельно покинуть позицию не имеет возможности, связи с руководством нет", взывали родные.

Межидов был одним из тех заключенных, которых в 2023 году Минобороны России завербовало на войну в Украине еще по схеме, придуманной ЧВК "Вагнер" — через указы президента о помиловании и освобождение после шести месяцев службы на передовой. Эта схема не прописана ни в одном законе или президентском указе, а условия службы "спецконтингента" в штурмовых отрядах регулировались исключительно секретными приказами военного ведомства.

Как следует из обнаруженных Би-би-си судебных решений, на таких условиях Минобороны по указанию начальника Генштаба Валерия Герасимова вербовало заключенных с 24 февраля по 1 сентября 2023 года. Осенью 2023 года Путин прекратил миловать заключенных — появился закон, по которому их стали условно освобождать для отправки на фронт уже до конца войны, как мобилизованных и контрактников. Но выживших помилованных продолжали отпускать домой.

В 2024 году, когда последние из них вернулись с войны, стало ясно, что причислять их к ветеранам боевых действий власти не собираются. Суды опубликовали более 20 решений по искам бывших штурмовиков отрядов "Шторм Z" и их семей — те добиваются обещанных Путиным выплат. В основном — безуспешно.

Среди тех, кто выжил, вернулся домой и теперь судится с Минобороны, был, например, Денис Корчин, осужденный еще в начале правления Путина на 25 лет за разбойное нападение, убийства, кражу военного билета и другого имущества.

В решениях судов Би-би-си нашла закрытую ранее официальную информацию о теневой категории "добровольцев спецконтингента", которые воевали в отрядах "Шторм-Z" весь второй год войны в Украине.

"Za сVободу" для "спецконтингента"

Порядок отбора в колониях добровольцев "для выполнения особо важных боевых и специальных задач" Минобороны разработало по поручению Путина, которое было дано президентом 5 февраля 2023 года, указывают суды.

Кроме того, была разработана программа под названием "Za сVободу". (Об этой, по-видимому, секретной, программе говорится в решении одного из судов, опубликованном, вероятно, по ошибке, так как само дело слушалось в закрытом режиме). Она предусматривала формирование штурмовых добровольческих отрядов "Шторм Z" из числа "специального контингента" — так в документах военного ведомства именовались заключенные.

При этом по изданному 15 февраля 2023 года приказу Минобороны о добровольческих формированиях включать в них зэков было прямо запрещено.

Кандидатов переводили в приграничную ростовскую колонию ИК-12 и давали подписать в присутствии уполномоченных должностных лиц некий документ, который военные в судах называют "письменным согласием".

Официальное название документа — "Согласие о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ". Заключенный подтверждал, что "выражает согласие" добровольно и без принуждения с чьей-либо стороны, а "решение о защите народа и Отечества" принимает "с целью искупления вины перед обществом за совершенное преступление".

Один экземпляр "согласия" ФСИН приобщала к личному делу зека, второй отправляла в Минобороны. Самим заключенным на руки не выдавали ничего. В указе Путина о помиловании проставляли дату, на следующий день после которой заключенного вывозили на фронт.

"Данное согласие не является контрактом, предусматривающим права и ответственность каждой из сторон", — уточнял один из судов Волгограда.

В десятках решений суды последовательно объясняют вернувшимся с фронта экс-заключенным, что они, по сути, никто. "В период участия в СВО статусом военнослужащего или гражданина, заключившего контракт о пребывании в добровольческом формировании, не обладал", — признавал военный суд в подмосковном Солнечногорске. "Не обладал статусом военнослужащего, а участвовал в "данные изъяты" на специальных условиях", заключил военный суд в Саратове, а горсуд в Абакане повторил тот же вывод, указав без изъятий, что речь идет об участии в "СВО".

Командирам, похоже, эту схему объяснили не сразу. Сначала они издавали приказы о зачислении бойцов в списки личного состава штурмовых рот на основании контрактов и увольняли со справкой об участии в так называемой СВО. А потом по требованию начальства вносили поправки в те же приказы с таким, например, уточнением: ""Контракт" читать как "согласие"".

"Специальным", по версии судов, было само созданное вне закона "Об обороне" формирование "Шторм Z". "Военную службу в войсковой части <…> не проходил и контракт о прохождении военной службы (пребывании в добровольческом формировании), а также иные соглашения, в том числе трудовой договор с войсковой частью <…> не заключал. В период участия в СВО <…> пребывал в специальном формировании ШТОРМ-"Z", отличающемся по своей правовой природе от добровольческого формирования", указал суд в Волгограде. Почти дословно это повторил суд в Солнечногорске, уточнив, что спецформирование для зеков создавалось за рамками статьи о добровольческих формированиях закона "Об обороне".

Суть судебных споров, конечно, заключалась не в словах, а в денежных суммах. "Добровольцам спецконтингента" и их родственникам суды отказывают в выплатах и льготах, установленных федеральными законами и президентскими указами для добровольческих формирований.

Как удалось установить Би-би-си, 16 апреля 2023 года вышло "решение Министра обороны РФ", а чуть позже приказ Минобороны под грифом "для служебного пользования" об оплате участия в "СВО" бывших заключенных. Это позволяло не считать бывших заключенных ни военнослужащими, ни добровольцами — и, соответственно, не выплачивать им или их родственникам предусмотренные законами и президентскими указами суммы.

Для них "установлены отдельные (отличные от других) нормы денежного содержания и дополнительных выплат", пишут суды.

Например, минимальная гарантированная зарплата для участников войны в Украине составляла в начале 2023 года не менее 195 тысяч руб. в месяц. Официально заявлялось, что "Единственным условием получения является участие в СВО". По факту же, бывшие заключенные из этой практики исключались. Согласно внутреннему приказу тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, экс-заключенным зарплату определили минимум в два, а то и в четыре раза меньше (от 40500 до 92000 рублей).

Близким родственникам за гибель заключенного на фронте Минобороны приказало выплачивать 5 млн рублей, по аналогии с указом Путина о единовременных выплатах другим участникам "СВО".

Однако за ранение экс-зэкам полагалась единовременная выплата от 50 тысяч и всего максимально до 300 тысяч рублей, в то время как обычным военнослужащим — 3 млн рублей по факту ранения и еще дополнительно 3 млн в случае, если ранение привело к увольнению со службы.

Все страховые суммы — более 8 млн рублей "гробовых" и до 2,5 млн рублей за инвалидность и увечья — спецконтингенту оказались не положены.

"Освидетельствованию на предмет годности к военной службе не подлежат"

Как рассказывал "Новым известиям" депутат из Татарстана Эдуард Шарафиев, заключенные на фронте полгода числились за ФСИН, а не Минобороны. И по этой причине возникали "бюрократические проблемы для ФСИН", объяснял он: "Например, как учитывать тех, кто оказался убитым или в плену? Для ФСИН это проблема, так как необходимо обеспечивать изменение правового статуса такого зэка".

Некоторым помилованным еще в 2022 году, когда их вербовали в ЧВК "Вагнер", выдавали военные билеты самопровозглашенных республик — так, например, мать погибшего в Соледаре бывшего зека доказала, что он был военным. О таких же военных билетах — старого образца — рассказывали Би-би-си бойцы "Шторм Z" и их родственники.

Выжившие на фронте штурмовики возвращались домой после тяжелого увечья без справок о ранении и участии в "СВО". По закону определить категорию годности человека к военной службе и тяжесть увечья, а также подтвердить, что он получил его именно на войне, может только военная врачебная комиссия. По приказу министра обороны от 15 февраля 2023 года комиссии в госпиталях обязаны проводить освидетельствование добровольцев.

Однако Би-би-си нашла судебные решения, в которых говорится, что по указанию министра и распоряжению начальника Главного военного-медицинского управления Минобороны освидетельствование бойцов "Шторм Z" после лечения не проводилось. Спор по этому поводу с военным госпиталем в Краснодаре проиграл бывший замминистра сельского хозяйства региона Ким Тертица — в 2022 году он был осужден на 12 лет за взятку, но в мае 2023 года записался в "Шторм Z", а в июле был тяжело ранен и вернулся домой.

Справки о ранении помилованным зекам не оформляли, поскольку выплата за ранение, установленная в 2022 году указом Путина, "указанному контингенту не предусмотрена", цитировал суд в Абакане ответ начальника севастопольского военного-морского госпиталя.

Он также сообщал, что решение о возможности "дальнейшего применения сотрудника, выписанного из медицинской организации, для выполнения специальных задач" принимали вовсе не медики, а командиры штурмовых отрядов. При этом "в случае нежелания самого гражданина выполнять специальные задачи, контракт расторгается, и он возвращается в учреждения ФСИН". Каким образом уже помилованного заключенного военные могли вернуть в колонию, и применялась ли такая практика, суд разбираться не стал.

Как минимум в двух регионах — Пермском крае и Иркутской области — экс-штурмовики обращались с жалобами на свое бесправное положение к местным уполномоченным по правам человека, но также безрезультатно.

Единственный случай, когда суд встал на сторону бывшего заключенного, который добивался выплаты за увечье, Би-би-си нашла в деле Владимира Хуторского из Ростовской области.

В 2020 году он был осужден на девять лет колонии строгого режима за приобретение и сбыт наркотиков, в июне 2023 года подорвался на мине. В госпитале в Волгограде ему как-то удалось получить справку военно-врачебной комиссии. Суд признал Хуторского добровольцем, заключившим контракт с Минобороны, и отказался признать, что участникам "Шторм Z" полагалось выдавать иные справки о тяжести увечья, чем остальным раненым, но взыскал в пользу экс-штурмовика только часть заявленной в иске суммы — 600 тысяч рублей.

Решение ростовские власти (ответчики по месту жительства истца и дислокации его воинской части) сейчас обжалуют в апелляции. Хуторской тем временем пытается отсудить у Минобороны компенсацию "морального вреда" и другие суммы.

"До особых указаний"

Вернувшимся с войны заключенным системно не выдают и удостоверения ветеранов боевых действий. "Вопрос о наделении участников спецоперации, в составе штурмовых подразделений "Z" статусом ветерана боевых действий, законодательно не урегулирован", говорится в одном из судебных решений.

Главная военная прокуратура в январе 2024 года сообщила суду, что "выдача удостоверений ветерана боевых действий участникам спецоперации в составе штурмовых подразделений "Z" приостановлена до особых указаний".

Но некоторым помилованным зэкам военкоматы удостоверения выдали — Би-би-си нашла в судебных решениях истории двух ветеранов из "Шторм Z".

Одним из них оказался тот самый Илья Межидов, которого призывали спасти в посте во "ВКонтакте". За 10 лет до войны Межидов работал в городе Камызяк Астраханской области в военкомате и сфальсифицировал "из соображений землячества" для шести жителей Чечни личные дела и предписания для заключения в Чечне контрактов о военной службе — в то время служить по контракту было выгодно, а в местном чеченском военкомате набор не проводился.

Контрактников приговорили к штрафам за подделку документов, Межидова — за служебный подлог. Но его освободили от наказания, поскольку срок давности к тому моменту истек. Приговор не помешал его карьере — он устроился в местную администрацию, где отвечал за кадры, вопросы безопасности и мобилизационной работы.

Когда началась война, Межидов уже сидел в колонии по приговору о мошенничестве — он обманул двенадцать человек, пообещав им помощь в приобретении земли и получив от них более 3 млн рублей. Мужчина был приговорен к сроку в 4 года и 10 месяцев, но в мае 2023 года получил президентское помилование и уехал воевать в Украину.

Межидова зачислили в штурмовую роту "Z", через месяц он подорвался на мине и потерял часть ноги. Суд пишет, что его лечили в севастопольском госпитале до 27 июля — из публикации во "ВКонтакте" известно, что в тот день солдат с ампутированной ногой "по ошибке" вновь оказался на фронте "в лесу в блиндаже". Это фактически подтверждает информацию начальника севастопольского госпиталя о том, что раненых бывших зеков из госпиталей отправляли обратно в часть, где вопрос об их годности к службе решали командиры, а не врачи.

Но Межидову повезло — 15 августа его вернули в госпиталь. После этого бывший сотрудник военкомата получил справку о тяжести увечья, вторую группу инвалидности и удостоверение ветерана боевых действий. Его включили в программу реабилитации при поддержке президентских грантов, госфонд "Защитники отечества" обеспечивает ему высокотехнологичное протезирование.

Похищенные у потерпевших от своего мошенничества деньги и другие взысканные через суд долги Межидов при этом не выплатил — и стал добиваться в судах отсрочки. Суд ему отказал, после чего тот пожаловался в апелляцию — в частности, на нарушение "элементарных норм человеческой морали" и на "гражданскую позицию судьи по отношению к нему как участнику СВО, инвалиду 2 группы и ветерану боевых действий". Отсрочку он в итоге получил.

Сейчас Илья Межидов руководит отделом молодежных мероприятий в муниципальном молодежном центре подмосковного Красногорска. В декабре 2023 года его в качестве "участника СВО" снимало местное телевидение.

Но выплат от Минобороны за ранение даже столь статусный бывший заключенный из отряда "Шторм Z" не добился. В 2024 году военный суд иски Межидова отклонил.

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