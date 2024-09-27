Японский военный корабль впервые в новейшей истории прошел через Тайваньский пролив, разделяющий Китай и Тайвань. Это вызвало ожидаемо гневную реакцию со стороны Пекина, который направил по этому поводу в адрес Токио ноту протеста, сообщает Русская служба Би-би-си.

Военно-морской эсминец "Сазанами" прошел по проливу в среду, направляясь на юг в сопровождении судов Австралии и Новой Зеландии, сообщили японские СМИ. Со ссылкой на правительство страны они уточнили, что корабль шел на военные учения в Южно-Китайском море.

Проход по проливу — важный политический жест со стороны Японии. Принято считать, что Токио намеренно не проводил там свои корабли, чтобы лишний раз не портить отношения с Пекином, где и сам Тайвань, и отделяющий его от материка пролив считают своей суверенной территорией.

Комментировать информацию о перемещениях корабля японские власти отказались, сославшись на секретность военной операции.

Однако в четверг уже Китай подтвердил, что вооруженные силы отреагировали на "действия японского корабля Сил самообороны, вошедшего в Тайваньский пролив".

"Китай пристально следит за политическими намерениями Японии и направил в ее адрес жесткие претензии", — заявил представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Китайская государственная газета Global Times, ссылаясь на неназванный источник, сообщила, что китайские военные "на всем пути следования кораблей вели за ними наблюдение и мониторили ситуацию, держа ее под контролем".

Важный маршрут

США и их союзники заявили, что усилили морские патрули в этом регионе, чтобы отстоять свободу судоходства Тайваньском проливе, ширина которого составляет порядка 180 км.

США и Тайвань утверждают, что это важнейший для морской торговли маршрут (через Тайваньский пролив проходит примерно половина всего мирового контейнерного флота), пролегающий в международных водах и открытый для всех военных кораблей.

Но Пекин, претендующий на суверенитет и юрисдикцию над проливом, с этим категорически не согласен.

На протяжении многих десятилетий единственным государством, позволявшим себе регулярно проводить через пролив свои военные корабли, оставались США. Однако недавно к ним присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Франция. Две недели назад два своих военных корабля провела через пролив Германия — впервые за последние 22 года.

Все эти переходы призваны продемонстрировать Китаю, что Америка и ее союзники не признают претензий Пекина на остров.

Для Японии это еще один большой шаг в сторону от традиционной политики отказа от прямого противостояния с Китаем.

Тайвань проход японского судна никак не прокомментировал, однако в среду тайваньские военные сообщили, что заметили резкое увеличение числа кружащих вокруг острова китайских военных самолетов.

На прошлой неделе лидеры стран "четверки" — Японии, Австралии, Индии и США — заявили, что будут расширять сотрудничество в области безопасности на море, чтобы противостоять растущей напористости Китая в Южно-Китайском море.

На этой неделе Китай также заявил об успешном тестовом запуске над Тихим океаном межконтинентальной баллистической ракеты, которая несла макет боеголовки. Хотя китайские власти называют эти испытания плановыми, аналитики отмечают, что последний раз подобный тест был проведен еще в 1980 году.

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