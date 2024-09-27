Субмарина утонула в районе верфи близ города Ухань, где ее готовили к выходу в море. Было ли на ней ядерное топливо и погибли ли люди, неизвестно, сообщили The Wall Street Journal и Reuters, передает Deutsche Welle.

В Китае в конце мая - начале июня затонула новейшая атомная подводная лодка. Это произошло на верфи недалеко от города Ухань, сообщили в четверг, 26 сентября, газета The Wall Street Journal (WSJ) и агентство Reuters со ссылкой на источники. Власти КНР пытались скрыть этот факт.

По сведениям WSJ и Reuters, затонула подлодка класса Zhou - первая субмарина такого типа. Она была построена компанией China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний раз подлодку видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где ее оснащали перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs.

Под завесой секретности

Неизвестно, было ли на подлодке в момент затопления ядерное топливо, но это не исключено, говорят источники WSJ. Признаков того, что после ЧП были взяты пробы воды, нет. Также неизвестно о жертвах или пострадавших в результате инцидента.

"Неудивительно, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пытаются скрыть тот факт, что их новая, первая в своем классе ударная атомная подводная лодка затонула у пирса. В дополнение к очевидным вопросам о стандартах подготовки и качестве оборудования, инцидент поднимает и более глубокие вопросы о внутренней подотчетности НОАК и надзоре за оборонной промышленностью Китая, долгое время страдавшей от коррупции", - сказал источник WSJ в Минобороны США.

Китайские подлодки

В прошлом году Пентагон опубликовал отчет о военной мощи Китая, согласно которому на конец 2022 года у КНР было 48 дизельных ударных подлодок и шесть атомных.

Газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию в китайском военном журнале Ordnance Industry Science Technology, писала в сентябре, что ВМФ НОАК располагает как минимум двумя подлодками, которые могут нести баллистические ракеты с ядерной боеголовкой.

Одну из них видели в Тайваньском проливе в июне. Журнал отметил, что это свидетельствует о "зрелости" этих видов вооружений у Китая - раньше ими располагали лишь США и Россия.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !