В Саудовской Аравии, по подсчетам агентства AFP, в этом году казнено максимальное число людей за последние три десятилетия. После того, как 28 сентября были приведены в исполнение еще три смертных приговора, общее количество казней в королевстве в 2024 году достигло 198.

В минувшем году в Саудовской Аравии было казнено 170 человек, а в 2022 году были приведены в исполнение 196 смертных приговоров.

Саудовское королевство уже давно находится под огнем критики из-за большого количества выносимых смертных приговоров. Представитель правозащитной организации Reprieve на фоне информации о новом печальном рекорде констатировал, что провозглашенный руководством страны курс на модернизацию - лишь пустые слова, поскольку "обещания не соблюдаются, а уже достигнутый прогресс сводится на нет".

По данным AFP, зиждущимся на официальной статистике, в нынешнем году в Саудовской Аравии 32 человека были казнены по обвинению в терроризме и еще 52 - по делам о наркотиках. По заявлениям саудовских властей, смертные приговоры служат "сохранению общественного порядка" и приводятся в исполнение лишь после исчерпания осужденными всех юридических возможностей.

Между тем большое количество казней в Саудовской Аравии находится в противоречии со словами де-факто властителя страны наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Еще в 2022 году в интервью журналу The Atlantic принц утверждал, что в его стране смертные приговоры ныне выносятся лишь за убийство или угрозу жизням многих людей.

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