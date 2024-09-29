Двойной агент из Ирана, проникший в структуры радикального шиитского движения "Хезболлах", передал израильской армии информацию о местонахождении лидера группировки Хасана Насраллы, что позволило ЦАХАЛ его ликвидировать. Об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

Как пишет издание, 27 сентября Хасан Насралла присутствовал на похоронах Мухаммеда Хусейна Срура, командира беспилотного подразделения "Хезболлах", погибшего накануне в результате израильского авиаудара. Похороны проходили в районе Харет-Хрейк неподалеку от подземного командного центра группировки. В это же время израильские истребители F-35, оснащенные противобункерными авиабомбами, дежурили в засаде, ожидая возвращения цели в штаб-квартиру "Хезболлах".

Во второй половине дня иранский "крот" сообщил израильтянам о скором прибытии туда Насраллы. Тот приехал в свой штаб сразу после похорон на машине иранского генерал-майора Аббаса Нилфорушана, замкомандующего "Аль-Кудс" - элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В экстренном совещании террористической группировки, помимо Насраллы, участвовали еще 12 командиров. Израильские военные ждали, пока все они окажутся в одном помещении, прежде чем отдать приказ о начале бомбардировки, сообщает Le Parisien. По информации источника газеты, всего пилоты ЦАХАЛ сбросили на командный центр "Хезболлах" шесть авиабомб весом по две тонны каждая. Ранее израильский портал Ynet утверждал, что общий вес бомб, сброшенных на командный центр группировки, превысил 80 тонн.

На месте штаб-квартиры "Хезболлах" осталась воронка глубиной в 30 метров

"Это самая крупная атака, которую мы видели с 2006 года", - цитирует слова источника Le Parisien. По данным газеты, от комплекса из шести зданий, в которых и под которыми располагалась штаб-квартира "Хезболлах", остались лишь руины и гигантский кратер глубиной 30 метров. Также были взорваны еще два соседних здания.

Сразу после удара Хасан Насралла и другие находившиеся в штаб-квартире командиры перестали выходить на связь. "Никто не мог ни найти его, ни связаться с теми, кто его сопровождал", - цитирует Le Parisien источник, близкий к "Хезболлах".

Уничтожение лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы

Лидер "Хезболлах" Хасан Насралла был убит 27 сентября в результате ряда авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по подземному командному центру движения в пригороде Бейрута. Среди погибших был и заместитель командующего КСИР генерал-майор Аббас Нилфорушан, направленный в Ливан из Ирана для помощи "Хезболлах".

Насралла возглавлял радикальное шиитское движение в Ливане более трех десятилетий. "За 32 года правления он был ответствен за убийства многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч террористических атак по всему миру, в ходе которых были убиты мирные жители разных национальностей", - отмечали израильские военные.

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах", признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни людей, в том числе женщины и дети.

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