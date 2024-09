Клевета, разжигание ненависти, подстрекательство к насилию и заговор с целью нарушения гражданских прав гаитянских мигрантов - лишь часть обвинений, выдвинутых против Трампа группами The Haitian Diaspora PAC и Office of the Haitian Diaspora. "Никто не имеет права порочить целую группу людей, ставить под угрозу и разрушать их повседневную жизнь путем публичного распространения против них лжи", - подчеркнули составители иска.