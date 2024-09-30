Следствие могло утаить доказательства отравления российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии "Полярный волк" (ИК-3) за Полярным кругом. Об этом говорится в материале издания The Insider, опубликованном в воскресенье, 29 сентября.

Издание получило доступ к двум версиям постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанные майором юстиции Александром Варапаевым. В первой говорится, что 16 февраля 2024 года Алексей Навальный во время прогулки резко почувствовал себя плохо, сообщил об этом, его вывели из прогулочного двора. Затем политик лег на пол и пожаловался "на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание".

Слова о боли в животе, рвоте и судорогах отсутствуют в более поздней, окончательной версии этого же постановления, отмечает The Insider. В описи "изъятых объектов" также фигурируют "образцы рвотных масс", отданных на экспертизу, при этом официально ни об экспертизе, ни о рвоте не сообщалось.

Вдова политика Юлия Навальная ранее заявляла, что "в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе". По мнению врача Александра Полупана, лечившего Навального в омской больнице после отравления "Новичком" в 2020 году, описанные в документах симптомы могут указывать на то, что политика вновь могли отравить. В пользу этой версии говорит и то, что власти долго не отдавали тело и не допустили проведения альтернативной экспертизы биоматериалов, подчеркивает издание.

Прокуратура отменила решение не возбуждать дело

3 сентября соратник Навального Иван Жданов написал в Telegram, что российская прокуратура отменила решение следователя не возбуждать уголовное дело по факту смерти оппозиционера. "Материал направлен в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЯНАО", - говорится в постановлении прокуратуры Ямало-Немецкого автономного округа РФ, фотокопию которого выложил Жданов.

При этом политик отметил: это "не значит, что уголовное дело возбудят". "Это значит, что продолжится проверка. Будут думать, как по-другому представить убийство Алексея Навального. Или будут бесконечно долго проводить эту "проверку", - считает Жданов.

Врачи потребовали расследовать смерть Навального

В конце августа более ста врачей направили в Следственный комитет РФ открытое письмо с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных в смерти оппозиционера. "Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей", - говорилось в этом документе.

Медики напомнили, в частности, что в постановлении СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти политика, которое ранее обнародовала его супруга Юлия Навальная, официальной причиной гибели оппозиционера было названо "комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких".

Такие поражения органов "развиваются при длительно текущей гипертонической болезни с выраженным повышением артериального давления", отмечают авторы заявления. Они указали, что Навального регулярно отправляли в штрафной изолятор, и что перед каждым таким случаем он должен был проходить медосмотр. На этой процедуре неизбежно было бы выявлено выраженное повышение артериального давления и "должна была быть назначена гипотензивная терапия", считают врачи.

"Однако гипотензивная терапия Алексею назначена не была, его продолжали регулярно отправлять в ШИЗО, несмотря на имеющиеся медицинские противопоказания, что в конечном итоге привело (согласно представленному постановлению) к развитию столь грозных осложнений гипертонической болезни, как отек легких, отек мозга, фибрилляция желудочков и смерть", - констатировали авторы открытого письма.

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