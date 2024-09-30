Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель в интервью NRK сообщила, что Осло может в ближайшем будущем принять решение о возведении забора на границе с Россией.

Чиновница рассказала журналистам, что недавно осмотрела часть подобного пограничного забора в ходе визита в Финляндию. По мнению норвежского министра, возведение аналогичных сооружений на границе ее страны с Россией станет не только "сдерживающим фактором", но и позволит фиксировать приближение людей благодаря датчикам.

Энгер Мель отметила, что правительство Норвегии рассматривает несколько мер по усилению контроля за границей. Помимо строительства забора, в их число входит укомплектование персонала, усиление наблюдения за границей и внедрение дополнительных мер контроля на пропускном пункте Стурскуг.

По словам министра, забор может появиться как на всей российско-норвежской границе протяженностью почти 200 км, так и только на ее части.

В 2016 году в районе единственного на российско-норвежской границе КПП Стурскуг (на стороне РФ — Борисоглебск) по решению Осло был возведен 200-метровый забор. Он должен был помешать нелегальным мигрантам проникнуть на территорию Норвегии.

Финляндия начала строить забор на границе с Россией в 2022 году. Предполагается, что протяженность заграждений высотой 3,5 метра составит около 200 км при общей протяженности границы 1300 км. Завершить работы планируется в 2026 году.

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