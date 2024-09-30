В результате наводнения и оползней, начавшихся в Непале в конце прошлой недели после рекордных осадков, погибли по меньшей мере 200 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, ранения получили 127 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести. "Множество" людей уже несколько дней заблокированы в своих машинах из-за схода оползней на шоссе, соединяющих столицу Катманду и другими городами Непала.

Местные власти продолжают работать над расчисткой основных автомобильных трасс, бригады направлены на более чем 20 участков дорог. Из-за последствий непогоды Катманду почти полностью отрезан от остальной части страны.

С утра пятницы до утра субботы в Непале выпало рекордное за два десятилетия количество осадков. Хотя муссонные дожди в это время года привычны для региона, нынешнюю ситуацию эксперты называют "аномальной".

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