2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к пожизненному сроку Александра Пермякова, обвиняемого по делу о покушении на писателя и участника войны против Украины Захара Прилепина. О решении суда сообщает корреспондент ТАСС. Назначить такое наказание Пермякову просила прокурор.

6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль Прилепина. Его охранник Александр Шубин погиб на месте, а сам писатель получил серьезные ранения. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

Пермяков — единственный обвиняемый по делу о взрыве машины Прилепина. По версии следствия, в 2022 году он, находясь в Украине, получил указания о подрыве автомобиля писателя и въехал в Россию через Латвию.

Во время прений, которые прошли в суде в пятницу, прокурор назвала колоссальной общественную опасность преступления и отметила "прочные антисоциальные установки и общественно опасные интересы" у обвиняемого, сообщала "Медиазона". Прилепин отказался участвовать в прениях и попросил назначить Пермякову наказание "согласно законодательству".

Адвокат Любовь Лисица предлагала назначить Пермякову наказание, "которое в данным условиях минимально возможно", поскольку он признал вину и "активно способствовал раскрытию преступления", пишет "Медиазона". Сам Пермяков в прениях высказываться не стал, в ходе судебного следствия он также отказался от дачи показаний. Следствие заявляло, что после задержания он признался, что совершил преступление по заданию украинских спецслужб.

Сестра Пермякова на допросе рассказывала, что еще в школьные годы он был осужден в Украине по статьям о хулиганстве и разбое, а в 2015 году воевал на стороне самопровозглашенной ДНР. Весной 2022 года, по словам сестры, он переехал в Хмельницкую область Украины "как переселенец". Свою поездку в Россию он объяснил родственнице тем, что хотел "заработать и быть подальше от войны".

Служба безопасности Украины отказывалась говорить о причастности или непричастности к покушению на Прилепина — как это почти всегда делают спецслужбы в подобных случаях. "Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне (это украинское слово, обозначающее хлóпок, в Украине иногда иронично используют в значении "хлопóк, взрыв" — прим. Delfi), которая случается с оккупантами и их приспешниками", — заявляли в ведомстве.

Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин) известен прежде всего как писатель-прозаик, однако некоторые его произведения легли в основу нескольких фильмов и театральных постановок. Наибольшую популярность на подмостках получил спектакль Кирилла Серебренникова "Отморозки", поставленный в Гоголь-центре по повести Прилепина "Санькя". Также в московском ЦДЛ шел спектакль "Допрос" по одноименному рассказу Прилепина.

Писатель активно поддерживает российское вторжение в Украину и сам участвовал в боевых действиях в Донбассе. Еще до начала полномасштабной войны в 2022 году он поддерживал самопровозглашенные республики в Донецкой и Луганской областях и называл себя командиром "боевого подразделения, которое в больших количествах убивало людей".

С 2015 года писатель работал советником главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко (убит в августе 2018 года), а затем сформировал собственное вооруженное формирование, в котором занял должность политрука.

В Украине Прилепина обвиняют в участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.

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