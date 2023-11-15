Существуют ли книги, которые в Латвии запрещено читать или распространять? Если да — то как как вообще принимаются решения о запрете того или иного издания? Кто может определить степень "опасности" книги для общества? Эти вопросы — благодаря спорам вокруг детской книги "Там внизу" — теперь уже представляют практический интерес.



Короткий ответ: как правило, книги в Латвии цензуре не подвергаются. Но есть определенные критерии, которые предполагают запрет на распространение печатных материалов, и если их нарушить — может наступить уголовная ответственность. При этом какого-то черного списка запрещенных книг в Латвии нет. Портал Delfi решил разобраться, как все это работает.

Книга "Там внизу" — о том, откуда берутся дети (подробнее о ней Delfi писал, например, здесь). Однако не все считают, что это произведение для детей подходит. Например, депутаты Сейма от партии "Латвия на первом месте", "Альянс родителей" и более сотни общественных организаций уверены, что цель книги — ранняя сексуализация, и это недопустимо. Госполиция получила несколько заявлений одинакового содержания с просьбой оценить, не нарушает ли распространение книги требования Закона о защите прав детей и Закона об ограничении порнографии. Об этом Delfi заявила представитель Госполиции Гита Гжибовска. Начата проверка, и от комментариев полиция пока отказывается.

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