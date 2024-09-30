Украинское агентство военной пропаганды АрміяInform, суммировав данные из сводок Воздушных сил ВСУ, подсчитало, что в сентябре Россия запустила по Украине рекордное число беспилотников-камикадзе типа "шахед" — 1339, сообщает Русская служба Би-би-си.

Российские военные запускали "шахеды" каждый день, в среднем по 44,6 в сутки; согласно рапортам украинских военных, сбиты были 1107 беспилотников (83%) и еще какая-то часть была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы.

Россия начала закупать иранские беспилотники типа "шахед" в первый год войны в Украине. И Москва, и Тегеран, вопреки многочисленным доказательствам, отрицали факт поставок этих дронов; россияне, пытаясь скрыть закупки у Ирана, дали им наименование "Герань-2", а позже наладили их производство у себя.

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