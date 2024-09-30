Танки Израиля вошли в ливанский Румайш на юге страны, сообщают Al-Arabiya и Al-Hadath, передает Current Time.

AlJazeera утверждает , что на юге Ливана был слышен сильный артиллерийский огонь. Агентство Reuters написало со ссылкой на местных жителей и источник в службе безопасности, что ливанская армия отступает с некоторых позиций на южной границе с Израилем.

Другой собеседник агентства сказал, что ливанские войска находятся минимум в пяти километрах к северу от границы после отступления. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал "не распространять безответственные слухи" о действиях израильской армии на границе с Ливаном.

Ранее израильские военные закрыли въезд в район вокруг трех населенных пунктов на границе с Ливаном и обозначили его как "закрытую военную зону". В пресс-релизе говорилось о населенных пунктах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади.

The Washington Post со ссылкой на американского чиновника писал , что Израиль уведомил США об "ограниченной наземной операции" в Ливане. По словам источника, она должна быть "менее масштабной", чем война с "Хезбаллой" в 2006 году. Газета сообщила, что планируемая операция будет сосредоточена на разрушении военной инфраструктуры группировки вдоль границы.

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