Парламент Японии поддержал кандидатуру нового лидера правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исибы на пост премьер-министра страны. Об этом пишет Associated Press.

Исиба официально вступит в должность после того, как его кандидатуру утвердит император Нарухито. Политик станет 102-м главой японского правительства.

67-летний Исиба в 2000-х годах занимал должности министра обороны и министра сельского хозяйства. Впоследствии он был генеральным секретарем Либерально-демократической партии, которая почти непрерывно правит в Японии с окончания Второй мировой войны.

На посту премьер-министр Исиба сменит Фумио Кисиду, который занимал эту должность с 2021 года. Кисида объявил о планах уйти в отставку в августе на фоне скандалов вокруг его кабинета министров. В частности, функционеров Либерально-демократической партии обвиняли в финансовых махинациях.

Исиба выступает за усиление партнерства с США в области безопасности и за создание азиатского аналога НАТО с участием Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Филиппин. По мнению политика, это сможет помочь сдерживанию России, Китая и Северной Кореи.

Среди основных задач внутренней политики Исиба назвал вывод Японии из дефляции, достижение реального роста заработной платы, повышение рождаемости и численности населения, а также повышение устойчивости к стихийным бедствиям.

Новый премьер-министр объявил о проведении в Японии досрочных парламентских выборов. Они назначены на 27 октября. "Я считаю важным, чтобы новая администрация как можно скорее получила оценку со стороны общества", — заявил Исиба накануне.

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