Утром 1 октября российские войска обстреляли из артиллерии центр Херсона, под удар попали остановка общественного транспорта и рынок. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на сообщения местных властей.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, к 10 утра по местному времени (совпадает с рижским) было известно о пяти погибших и трех раненых в результатах удара по рынку. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Херсонская областная прокуратура уточнила, что около 9 утра по местному времени по Херсону ударили из ствольной артиллерии. Удар пришелся по району городского рынка и остановки общественного транспорта. Погибли семь человек, трое получили ранения.

В сообщении МВД Украины говорится о шести погибших горожанах и одной раненой. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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