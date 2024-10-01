Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально стал новым генеральным секретарем НАТО. Церемония его вступления в должность прошла в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Рютте сменил на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга, занимавшего эту должность с 2014 года. Норвежский политик поблагодарил партнеров по альянсу за совместную работу и выразил мнение, что его преемник обладает "идеальным бэкграундом и опытом, чтобы стать отличным генеральным секретарем".

В своем первом выступлении в новом статусе Рютте обозначил приоритеты своей работы. Среди них — сохранение готовности НАТО к отражению любых потенциальных угроз, ускорение инноваций и привлечение дополнительных инвестиций, поддержка Украины и приближение ее вступления в альянс, укрепление связей с партнерами из разных регионов мира.

На протяжении 14 лет Рютте занимал пост премьер-министра Нидерландов. Он объявил об уходе в отставку в 2023 году, когда объявил внеочередные парламентские выборы. Рютте оставался главой правительства на протяжении многомесячных переговоров о формировании новой коалиции, завершившихся летом.

Аналитики оценивают Рютте как опытного переговорщика, который способен найти общий язык с любым контрагентом. Эта характеристика особенно важна в свете грядущих президентских выборов в США, победу на которых может одержать Дональд Трамп, известный неоднозначным отношением к союзным обязательствам Вашингтона перед НАТО.

В то же время критики обращают внимание, что за почти полтора десятилетия в кресле премьер-министра Рютте не смог довести расходы Нидерландов на оборону до целевого показателя в 2% от ВВП. Достичь таких результатов, по последним оценкам НАТО, королевство сможет только в этом году.

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