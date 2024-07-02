В Нидерландах приведено к присяге новое правительство, сообщает Bloomberg. Кабинет министров, сформированный по итогам многомесячных переговоров, возглавил экс-директор Службы разведки и безопасности Дик Схоф.

Правительство приступило к выполнению своих обязанностей спустя семь с половиной месяцев после внеочередных парламентских выборов, которые сенсационно выиграла ультраправая "Партия свободы". Формирование коалиции затянулось в том числе из-за ее лидера Герта Вилдерса, чьи резкие антиисламские, евроскептические и пророссийские заявления, по мнению других партий, несовместимы с должностью премьер-министра.

В итоге Вилдерс (как и другие лидеры коалиционных партий) отказался от министерского портфеля, а пост главы правительства занял бывший руководитель нидерландской разведки Дик Схоф, не входящий ни в одно из местных политических объединений. Его четырьмя заместителями стали представители "Партии свободы", правоцентристских "Народной партии за свободу и демократию" и партии "Новый социальный договор", а также правопопулистского "Движения фермеров-граждан".

Основой программы нового правительства стала борьба с незаконной миграцией вплоть до выхода из общей миграционной политики Евросоюза. Как отмечает The Guardian, часть приведенных сегодня к присяге министров ранее делали заявления в поддержку конспирологической теории "великого замещения", согласно которой некие "мировые элиты" потокают миграции жителей Ближнего Востока и Африки в западные страны.

Среди других противоречивых высказываний, которые в разные годы делали новоиспеченные министры, — отрицание роли людей в изменении климата, призывы к ограничению абортов и критика антиковидных ограничений. Новый министр экономики, член антимигрантской "Партии свободы" Дирк Бельяртс, ради назначения отказался от своего венгерского гражданства.

На посту премьер-министра Схоф сменил Марка Рютте, занимавшего эту должность рекордные для Нидерландов 14 лет. На прошлой неделе послы стран НАТО утвердили назначение политика следующим генеральным секретарем альянса. Рютте займет эту должность 1 октября.

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