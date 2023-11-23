По итогам обработки 99% бюллетеней в Нидерландах лидирует "Партия свободы". Ее лидер Герт Вилдерс оскорблял мигрантов, предлагал запретить Коран и выступал за выход из Евросоюза.

Партия Вилдерса, по предварительным подсчетам, получила в парламенте 37 мест из 150. Для сравнения, в 2021 года она получила лишь 17 мест. Вилдерс пришел в политику больше 20 лет назад, но такого количества голосов его партия еще не получала.

Вилдерс выступает за Nexit — выход Нидерландов из ЕС, аналогичный Brexit. Политика сравнивают с бывшим президентам США Дональдом Трампом, лидером французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И Ле Пен, и Орбан уже поздравили Вилдерса с победой. Он выступает за ужесточение миграционной политики, и это помогло ему прийти к такой популярности: в июле 2023 года премьер-министр Марк Рютте ушел в отставку на фоне миграционного кризиса: в прошлом году число мигрантов в Нидерландах выросло более чем вдвое и превысило 220 тысяч человек, а в стране не хватает жилья.

Судьба коалиции, впрочем, еще не решена: остальные партии объединяться с Вилдерсом пока не планируют.

В 2016 году в своей предвыборной программе Вилдерс призывал "обратить вспять" "исламизацию" Нидерландов — закрыть мечети и исламские школы и запретить Коран. Ближе к парламентским выборам он смягчил риторику.

В том же 2016 году суд в Нидерландах обвинил Вилдерса в дискриминации и разжигании ненависти из-за его высказываний против марокканских мигрантов (в одном из выступлений он, в частности, назвал их "отбросами"). В 2020 году суд окончательно признал Вилдерса виновным в оскорблении марокканцев, но оправдал его по обвинениям о разжигании ненависти и дискриминации.

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