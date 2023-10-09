Победителем прошедших накануне в Люксембурге парламентских выборов стала Христианско-социальная народная партия (CSV), сообщает избирательная комиссия герцогства. Правящая коалиция во главе с премьер-министром Ксавье Беттелем не смогла получить большинство депутатских мандатов.

CSV после подсчета всех бюллетеней набрала 29% голосов и получит 21 из 60 мест в парламенте Люксембурга. Либеральная Демократическая партия премьер-министра Беттеля заручилась поддержкой 18,7% избирателей и заняла третье место, незначительно уступив социал-демократам.

Входящие в правящую коалицию партии получают 29 мест в парламенте, чего недостаточно для формирования правительства. Партии Беттеля и социал-демократам не помогло даже незначительное улучшение результатов пятилетней давности, поскольку третий партнер, "Зеленые", смогли сохранить за собой только четыре из девяти мандатов.

Переговоры о новом составе кабинета министров сегодня начнут представители CSV. Потенциальным партнером CSV по коалиции может стать правая Альтернативная демократическая реформистская партия (ARD), которая заняла на выборах четвертое место (9,3%)

Беттель заявил, что готов продолжить работу в правительстве уже в другом статусе. "Для меня важен не титул, важна программа, которую вы хотите реализовать, а не должность", — сказал он журналистам.

Кресло премьер-министра Люксембурга политик занимал с 2013 года. Ранее Politico, основываясь на слухах в дипломатических кругах, предполагало, что в случае поражения на выборах Беттель может стать сменщиком Жозепа Борреля на посту Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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