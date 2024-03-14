Лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что больше не будет пытаться возглавить правительство страны. На выборах, состоявшихся в ноябре 2023 года, политическая сила Вилдерса получила больше всех голосов, однако так и не смогла создать коалиционное правительство.

Вилдерс, которого часто называют "голландским Трампом", известен как противник ислама, миграции, членства Нидерландов в ЕС и выделения военной помощи Украине.

В среду Вилдерс сообщил, что его назначение на должность премьер-министра не поддержали потенциальные партнеры по коалиции. Голосов, которые Партия свободы получила на выборах, недостаточно для самостоятельного создания правительства — как обычно и бывает в Нидерландах.

У Партии свободы 37 мест в парламенте (это рекордный для нее результат), однако для появления большинства требуется 76 мандатов.

Политическая жизнь в Нидерландах традиционно фрагментирована, поскольку в парламент может пройти любая партия, набравшая более 60 тысяч голосов. Коалиционное правительство здесь — это норма, а не исключение, как, например, в Британии.

"Я могу стать премьер-министром только в том случае, если это поддержат ВСЕ участники коалиции. Этого не произошло, — написал Вилдерс в сети Х (бывший твиттер). — Я хочу, чтобы появился правый кабинет. Меньше предоставления убежища и иммиграции. Голландия на первом месте! Любовь к моей стране и избирателям намного важнее, чем мое собственное положение".

Долгие переговоры — традиция

60-летний Вилдерс пытался договориться о создании коалиционного правительства с тремя другими политическими партиями правого толка. Однако, как передает общественный вещатель Нидерландов NOS, этих силы были готовы к созданию коалиции только в том случае, если ни один из их лидеров не будет занимать должности в новом кабинете.

Пока неясно, сумели ли они прийти к компромиссу о том, кто может возглавить правительство.

В четверг создавшуюся ситуацию обсудит парламент Нидерландов.

Процесс создания коалиционного правительства в Нидерландах обычно идет очень долго: каждая партия, которая намерена принять в нем участие, пытается всеми силами протолкнуть в соглашение содержание своего предвыборного манифеста и бороться за министерские посты.

На формирование последнего правительства премьер-министра Марка Рютте ушел 271 день. Большинство аналитиков не ждут, что новый кабинет появится до середины 2024 года.

Пока страной по-прежнему руководит Марк Рютте, который после ухода с должности хочет возглавить блок НАТО.

Кто такой Герт Вилдерс и за что он выступает

Намного легче ответить на вопрос, против чего возражает Вилдерс. Этот список довольно длинный и он в целом отвечает идеологии других правых популистских партий Европы, набирающих популярность в последнее время.

Вилдерс предлагает провести референдум о выходе Нидерландов из ЕС и считает, что страна должна "сама контролировать наши границы, деньги и законы".

Партия свободы также хочет резко сократить миграцию и прекратить то, что он называет "дискриминацией голландцев", которым, по его мнению, следует отдавать приоритет в выделении жилья.

Вилдерс известен как последовательный противник ислама. Он говорит, что выступает против "исламизации" Нидерландов, а в 2014 году был признан виновным в оскорблении лиц марокканского происхождения.

Какова позиция Вилдерса в отношении Украины

В отличие от некоторых других правых партий Европы, Вилдерс выступает против военной помощи Украине в ее борьбе против российского вторжения.

При этом нынешний премьер-министр страны Марк Рютте известен как один из самых последовательных сторонников Киева. К осени прошлого года Нидерланды предоставили Украине военную помощь на почти 2,5 млрд евро и финансовую помощь на 1 млрд евро. В 2024 году правительство Рютте обещало направить на поддержку Украины 2 млрд евро, в том числе 18 истребителей F-16.

Однако Вилдерс поддерживает политический курс венгерского премьера Виктора Орбана — единственного европейского лидера, который сохраняет отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Лидер Партии свободы является противником приема Украины в ЕС и НАТО и полагает, что ту военную помощь, которую Нидерланды предоставили Украине, можно было бы направить на укрепление и расширение собственного военного потенциала страны.

Пока неясно, каким образом может измениться политика Нидерландов в отношении Украины в случае появления коалиционного правительства с участием Партии свободы. Возможные партнеры по будущей коалиции могут иметь разные точки зрения на этот счет.

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