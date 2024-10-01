В сентябре рост цен в еврозоне относительно аналогичного периода прошлого года составил 1,8%, свидетельствует предварительная оценка Европейского бюро статистики (Eurostat). Этот показатель опустился ниже целевого уровня ЕЦБ в 2% впервые за три года.

Основным драйвером роста цен за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, стали подорожавшие услуги (+4%). Продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли в цене на 2,4%, а промышленные товары — на 0,4%, в то время как энергия относительно сентября 2023 года подешевела на 6%.

В последний раз столь низкая годовая инфляция была зафиксирована в июне 2021 года, тогда она составляла 1,9%. Рост цен в еврозоне впервые за это время опустился ниже целевого показателя Европейского центрального банка, установленного на уровне 2% в среднесрочной перспективе.

Наибольший рост цен за год зафиксировали в Бельгии (4,5%), Нидерландах (3,3%) и Эстонии (3,2%), наименьший — в Ирландии (0,2%), Литве (0,4%) и Словении (0,7%). В Латвии относительно сентября 2023 года инфляция составила 1,6%.

Специалисты Eurostat отмечают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !