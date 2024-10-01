Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю

Иран совершил пуски ракет по Израилю. Об этом объявила израильская армия.

В агентствах и соцсетях появилось уже множество видео с ракетами, взлетающими в Иране, летящими над Иорданией и сбиваемыми или падающими в Израиле.

В половине девятого вечера по местному времени израильская армия объявила, что опасность миновала, и можно выходить из бомбоубежищ.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на израильские власти, Иран, по предварительной оценке, запустил двумя волнами около 200 ракет.

Эта газета также пишет со ссылкой на главу спасательной организации Magen David Adom о прямом попадании в здание на севере Тель-Авива и о падении ракет в нескольких других местах Израиля.

Израильская газета "Гааретц" передает, что сильные взрывы были слышны и в Иерусалиме и Тель-Авиве, а также пишет — пока без подробностей — о попаданиях ракет в центральном Израиле и на юге, в пустыне Негев.

Администрация президента США заявила, что президент Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю в отражении удара. США и другие союзники помогли Израилю и в отражении массированного иранского удара 13 апреля этого года.

В агентствах и соцсетях появилось уже множество видео с ракетами, взлетающими в Иране, летящими над Иорданией и сбиваемыми или падающими в Израиле.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что этот ракетный удар нанесен в ответ на гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы под израильским ударом по Бейруту на прошлой неделе, а также на смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате взрыва в Тегеране, в чем Иран тоже обвиняет Израиль.

"В ответ на мученическую смерть Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана мы нанесли удар по самому сердцу оккупированных сионистами земель", - цитирует заявление КСИР в соцсетях российское государственное агентство ТАСС.

Ранее во вторник представитель администрации президента США сказал прессе на условиях анонимности, что, по имеющимся у США сведениям, Иран готовится в ближайшее время атаковать Израиль баллистическими ракетами.

Заявление представителя Белого дома передали во вторник сразу несколько агентств и других средств массовой информации.

"У Соединенных Штатов есть информация, указывающая на то, что Иран готовится в ближайшее время атаковать Израиль баллистическими ракетами. Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана", — цитирует это официальное лицо американская телекомпания CBS, американский партнер Би-би-си.

Как передает агентство Reuters, неназванный по имени представитель Белого дома пояснил, что этот ракетный удар может быть таким же или даже большим по масштабу, чем тот, что Иран попытался нанести в апреле, но эта оценка пока основана на самых предварительных данных и не может считаться точной.

Как отмечают многие международные обозреватели, Тегеран до сих пор необычно сдержанно реагировал на удары Израиля по одному из главных союзников Ирана в регионе, ливанской группировке "Хезболла", и уничтожение всей верхушки группировки.

В понедельник, после продолжавшихся несколько дней ракетных и бомбовых ударов по объектам "Хезболлы", израильская армия вошла в Южный Ливан, заявив, что намерена провести "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды" против позиций и объектов группировки в деревнях на юге Ливана.

"Эти цели расположены в деревнях вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля", — говорилось в заявлении Армии обороны Израиля.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !